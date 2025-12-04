Reprodução Instagram Mulher Melão celebrou conquitas do Flamengo em 2025





Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, causou nas redes sociais ao comemorar as recentes vitórias do Flamengo de uma maneira que animou os torcedores. Em seu perfil no Instagram, a musa apareceu usando apenas uma mini camisa do clube e um biquíni fio dental, registros que rapidamente viralizaram entre os rubro-negros.

As imagens circularam amplamente e chegaram em meio a um momento especial para o Flamengo, que encerra 2025 com chave de ouro: o time se consagrou tetracampeão da Taça Libertadores e garantiu mais um título do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, na última quarta-feira (3). Com o resultado, o clube abriu vantagem suficiente para assegurar a taça com antecedência.

Nos comentários da publicação de Melão, que já acumula mais de 3 milhões de seguidores, os torcedores não economizaram elogios. “Belíssima torcedora”, “Musa do nosso time”, “Maravilhosa” e “Melhor forma de se torcer para o Mengão” foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas, que celebraram junto com a influenciadora a fase vitoriosa do clube.

Além de celebrar os títulos recentes do Flamengo, Melão também tem motivos profissionais para comemorar. Ela gravou recentemente uma participação na nova temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay, onde poderá ser vista contracenando com Marcello Melo Jr., um dos protagonistas da produção.