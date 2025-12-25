Adriane Galisteu, Virginia e Marina Ruy Barbosa
Após Virginia surgir de verde e ser alvo de comentários na web sobre uma  suposta gravidez em 2026, chegou a vez de outras famosas passarem pela mesma situação.

Nesta quinta-feira (25), em que é celebrado o Natal,  algumas celebridades compartilharam os looks que escolheram para a tradicional ceia. Contudo, um detalhe chamou atenção dos internautas.


Trata-se da cor das peças: verde. A tonalidade, usada pela namorada de Vini Jr. em uma comemoração antecipada que ocorreu no dai 23, traz simbologias populares em relação à fertilidade e maternidade.

Segundo uma crença popular, mulheres que usam roupas verdes em datas festivas, como o Natal, em 25 de dezembro, ou o Réveillon, em 31 de dezembro, teriam mais chances de engravidar no ano seguinte.

No caso de Virginia, os fãs torceram para que ela tenha um filho com Vini Jr. no próximo ano. Ela já é mãe de Maria Alice, Maria Flor e J osé Leonardo, da antiga relação com Zé Felipe.

Não é só a influenciadora...

Outras famosas, como Marina Ruy Barbosa, passaram pela mesma situação. A atriz, noiva de Abdul Fares, não revelou planos para maternidade, mas virou alvo dos memes e torcidas justamente pelo vestido verde escolhido para a celebração natalina.

O mesmo ocorreu com Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff; Gabi Martins, que assumiu relacionamento com  Matheus Fidelis;Adriane Galisteu, casada com  Alexandre Iodice.

