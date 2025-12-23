Reprodução/ Instagram @akimberllya Amanda Kimberlly detalhou situação aos internautas

Amanda Kimberlly, de 31 anos, passou por um perrengue inusitado em meio às preparações para as festividades natalinas. O teto da casa da influenciadora acabou desabando e ela detalhou o ocorrido nesta quarta-feira (23).





A mãe de Helena, terceira filha do jogador de futebol Neymar Jr., expôs que infiltrações, causadas pelas últimas chuvas na capital paulista, acabaram ocasionando a queda da estrutura.





“A chuva da semana passada trouxe um presentinho de Natal antes da hora”, disse no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores. “Uma laje cheia de água, um teto desabado e infiltração pela casa toda”, completou.

Em uma das fotos, é possível ver cacos de vidro e estilhaços de gesso espalhados pelo chão. Antes de buscar auxílio profissional para o conserto, Amanda tentou resolver a situação sozinha.

"Ativei minha skin Griselda da Silva Pereira, a Pereirão, e fui”, brincou sobre a personagem interpretada por Lilia Cabral em "Fina Estampa", telenovela da Rede Globo escrita por Aguinaldo Silva. Na trama, a protagonista era uma mecânica "faz tudo".

“Hoje eu ganhei reforços, graças a Deus”, prosseguiu ao mostrar os profissionais contratados para consertar o teto. "Deus e terapia”, declarou ainda ao concluir o desabafo.

Amanda Kimberlly é mãe de Helena, a terceira filha de Neymar Jr., jogador do Santos. A modelo já vivenciou uma polêmica com a atual namorada do atleta, Bruna Biancardi.

Em agosto, Amanda reclamou após Bruna publicar uma foto de Helena no Instagram. Segundo Kimberlly, não teria problema que Biancardi fizesse a postagem, desde que ela fosse avisada anteriormente. Bruna optou por apagar o registro das redes sociais.

Além de Helena, Neymar é pai de Mavie, Mel e Davi Lucca. As garotas são do atual relacionamento com Bruna Biancardi. Já o primogênito é do antigo romance com Carol Dantas.