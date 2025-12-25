Reprodução/Internet Galvão Bueno narrará os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Galvão Bueno foi internado na noite de quarta-feira (24), véspera de Natal, após passar mal em Londrina, no Paraná. O narrador e apresentador, de 75 anos, segue no Hospital Santa Casa para observação médica.

À revista Quem, Letícia Galvão, filha do comunicador e CEO do Grupo Galvão Bueno, explicou a situação e afirmou que o pai está fora da UTI e em acompanhamento preventivo pela equipe médica.

Segundo Letícia, a decisão pela internação está ligada a um histórico recente de pneumonia. “Galvão está em observação desde a última internação porque como todos sabem pneumonia é um quadro que pode ter recorrência no primeiro mês. Ontem ele se sentiu mal e foi até o hospital fazer alguns exames.”

Ainda de acordo com a filha, o estado de saúde não inspira gravidade no momento. “A junta médica que vem cuidando dele durante esse período achou melhor deixá-lo em observação. Mas não é grave, ele está bem, fora da UTI”, afirmou na entrevista.

Galvão Bueno reside em Londrina com a esposa e havia recebido alta recentemente após tratamento para pneumonia. A nova ida ao hospital ocorreu como medida de cautela, segundo os médicos responsáveis.

Nota oficial esclarece diagnóstico

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Galvão Bueno detalhou o quadro clínico. “Nesta última noite, Galvão apresentou pequenos sintomas que remeteram ao mesmo quadro. Por isso, preventivamente a junta médica que vem cuidando dele desde a última internação decidiu realizar exames preliminares no hospital e confirmou um estágio inicial de pneumonia”.

O comunicado diz que não há sinais de agravamento. “Galvão está bem, não apresenta nenhum sintoma grave e seguirá no hospital estritamente para novos exames e melhores cuidados.”

A assessoria informou que novas atualizações serão divulgadas caso haja mudanças no quadro. “Tão logo haja novas informações, comunicaremos. Galvão Bueno e sua família agradecem pelo carinho e preocupação de amigos, fãs e jornalistas”.

Contratado recentemente pelo SBT, Galvão Bueno segue afastado das atividades profissionais enquanto permanece sob observação médica.