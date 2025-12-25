Reprodução/Internet Galvão Bueno foi internado após mal-estar durante ceia de Natal

Galvão Bueno voltou a ser internado na noite desta quarta-feira (24), após passar mal durante a ceia de Natal com a família em Londrina, no Paraná. Segundo Leticia Bueno, filha do narrador, o quadro não é considerado grave, mas a internação foi orientada por precaução médica.

Passou por uma pneumonia

Durante a comemoração natalina na residência da família,apresentou um mal-estar e foi levado a um hospital da cidade. Por conta de um histórico recente de pneumonia, os médicos optaram por mantê-lo internado para observação e a realização de novos exames, a fim de garantir a estabilidade do quadro clínico.

No fim de novembro, Galvão Bueno ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Na ocasião, após receber a alta médica, ele divulgou um vídeo em suas redes sociais em que agradeceu as orações e o carinho: "Estou firme, estou inteiro".

