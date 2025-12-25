Reprodução/Instagram Bella Campos

Bella Campos, de 27 anos, fez um desabafo no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de dez milhões de seguidores. As falas da atriz repercutiram entre os internautas.



Principalmente por conta da polêmica que marcou os bastidores de "Vale Tudo", remake da Rede Globo que chegou ao fim em outubro deste ano, sendo substituído por "Três Graças" na grade da emissora.





"Eu nunca vou bater cabeça com coisa ruim nessa vida, meu caminho eu faço caminhando. Quem quiser colar comigo cola, quem não quiser, vai ter que me assistir passando", iniciou.

"Eu tenho plena e absoluta paz de ser quem sou. Tudo que fiz até hoje na minha vida não foi para provar nada para ninguém, fiz porque dentro do meu coração eu tenho certeza que vou pegar tudo que nasceu para ser meu nessa vida, somente o que é meu e mais nada", acrescentou.

Ao fim da mensagem, Bella ainda se mostrou contente com o que o futuro aguarda para ela. "E eu sei que tem muita coisa para mim nessa existência. Terror nenhum, só paz", concluiu.

Repercussão

Ainda que não tenha citado ninguém nominalmente, alguns internautas associaram o discurso da intérprete de Maria de Fátima com uma polêmica que marcou os bastidores da adaptação de Manuela Dias.

Trata-se do suposto desentendimento entre Bella e Cauã Reymond. Em abril deste ano, os atores foram alvos de especulações sobre uma suposta briga fora das filmagens da novela das nove.

Reprodução/TV Globo Bella Campos e Cauã Reymond em "Vale Tudo"

Ao longo dos capítulos, a repercussão sobre isso diminuiu. No final da obra, uma postagem de Cauã, na qual o ator surgia com Bella, repercutiu entre os internautas, sendo interpretado por muitos como uma prova de que eles se acertaram.



