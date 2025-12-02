Bella Campos é atriz
Reprodução/ Instagram @bellacampox
Bella Campos é atriz

Bella Campos,  de 27 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1) para abrir um álbum de fotos. Nos cliques, a artista aparecia usando um traje de banho preto enquanto posava em uma banheira.

Bella Campos . Foto: Reprodução/ Instagram @bellacampox
Bella Campos sorri. Foto: Reprodução/ Instagram @bellacampox
Bella Campos é atriz. Foto: Reprodução/ Instagram @bellacampox
Bella Campos posa de costas. Foto: Reprodução/ Instagram @bellacampox
Bella Campos de biquíni. Foto: Reprodução/ Instagram @bellacampox


Os registros foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de dez milhões de seguidores. Nos comentários, os fãs reagiram e rasgaram elogios a ela.


"Maravilhosa", começou um internauta. "Perfeita", destacou uma segunda. "Arrasou", continuou uma terceira. "Linda demais", opinou uma quarta. "Deixa ela tomar o banho da noite", brincou ainda uma quinta.

Carreira

Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo,  cujo nome artístico é Bella Campos, faria a grande estreia em novelas na 28ª temporada de "Malhação", em 2020.

Contudo, o folhetim acabou sendo cancelado pelo canal. Nascida em Cuiabá, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro e foi escalada para o remake de "Pantanal", exibida em 2022.

Na adaptação de Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa, ela defendeu Muda. A personagem era o braço direito da protagonista Juma Marruá, assumida por  Alanis Guillen.

Em 2023, migrou do horário nobre para a faixa das sete. Em "Vai na Fé", da novelista Rosane Svartman, vivencio u Jenifer, estudante de direito e filha da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Ao longo das filmagens desta trama, conheceu MC Cabelinho, que interpretava Hugo. Os dois se envolveram amorosamente, chegaram a planejar um casamento, mas encerraram o relacionamento de forma conturbada.

Em 2025, Bella Campos foi escolhida para reencarnar uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia nacional: Maria de Fátima, de "Vale Tudo". Originalmente, o papel foi defendido por Gloria Pires.

Várias atrizes foram cotadas e fizeram testes para interpretar a vilã, mas Bella foi a selecionada. O remake saiu do ar em outubro de 2025, dando lugar à "Três Graças", narrativa das nove de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-02/bella-campos-ganha-elogios-ao-posar-de-biquini.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes