Reprodução/ Instagram @bellacampox Bella Campos é atriz

Bella Campos, de 27 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1) para abrir um álbum de fotos. Nos cliques, a artista aparecia usando um traje de banho preto enquanto posava em uma banheira.







Os registros foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de dez milhões de seguidores. Nos comentários, os fãs reagiram e rasgaram elogios a ela.





"Maravilhosa", começou um internauta. "Perfeita", destacou uma segunda. "Arrasou", continuou uma terceira. "Linda demais", opinou uma quarta. "Deixa ela tomar o banho da noite", brincou ainda uma quinta.

Carreira

Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo, cujo nome artístico é Bella Campos, faria a grande estreia em novelas na 28ª temporada de "Malhação", em 2020.

Contudo, o folhetim acabou sendo cancelado pelo canal. Nascida em Cuiabá, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro e foi escalada para o remake de "Pantanal", exibida em 2022.

Na adaptação de Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa, ela defendeu Muda. A personagem era o braço direito da protagonista Juma Marruá, assumida por Alanis Guillen.

Em 2023, migrou do horário nobre para a faixa das sete. Em "Vai na Fé", da novelista Rosane Svartman, vivencio u Jenifer, estudante de direito e filha da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Ao longo das filmagens desta trama, conheceu MC Cabelinho, que interpretava Hugo. Os dois se envolveram amorosamente, chegaram a planejar um casamento, mas encerraram o relacionamento de forma conturbada.

Em 2025, Bella Campos foi escolhida para reencarnar uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia nacional: Maria de Fátima, de "Vale Tudo". Originalmente, o papel foi defendido por Gloria Pires.

Várias atrizes foram cotadas e fizeram testes para interpretar a vilã, mas Bella foi a selecionada. O remake saiu do ar em outubro de 2025, dando lugar à "Três Graças", narrativa das nove de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.