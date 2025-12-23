Instagram Paolla Oliveira se despede do avô nas redes sociais e comove fãs

A atriz Paolla Oliveira anunciou nesta terça-feira (23) a morte do avô por meio das redes sociais. A artista publicou imagens ao lado do familiar nos stories do Instagram e prestou uma homenagem pública em tom de despedida. A causa da morte não foi informada pela família.

Na publicação, Paolla compartilhou uma mensagem curta e afetiva direcionada ao avô. “Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu a atriz, em texto que rapidamente repercutiu entre seguidores e colegas do meio artístico.

A confirmação do falecimento também foi feita por Juliano, irmão de Paolla Oliveira. Em outro story, ele publicou uma foto ao lado do avô materno e deixou um recado reflexivo sobre a perda. “Zelem pelos anciões de sua família. Hoje perdi meu sábio avô materno. Nunca esperem o amanhã, pois somente o hoje existe”.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório ou sepultamento. A família optou por manter discrição e limitar as comunicações às homenagens publicadas nas redes sociais pessoais.

Momento pessoal delicado

A morte do avô ocorre em um período sensível na vida pessoal da atriz. Um dia antes, Paolla Oliveira anunciou publicamente o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, após quase cinco anos juntos.

Em comunicado conjunto divulgado nas redes sociais, o ex-casal explicou que a separação aconteceu de forma consensual. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”.

No mesmo texto, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reforçaram que a decisão foi tomada com diálogo e maturidade. “Não houve um único motivo, nem um rompimento brusco. O que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram.