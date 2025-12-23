Lorena Maria, de 26 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para responder o vídeo feito por MC Daniel, de 27. O funkeiro se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica vivenciada com a ex-mulher, negando tê-la traído e afirmando arcar com vários custos de Rás, filho deles.
"Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários, mas, não... É melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável", começou.
"Você tem que contar que durante o meu resguardo vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no nome da sua mãe. Por quê? Queriam me calar por quê?", acrescentou.
Desencontro de versões sobre traição
No vídeo MC Daniel alega ter sido fiel ao relacionamento com Lorena. A influenciadora, contudo, manteve a afirmação de que foi traída e disse que a situação não ocorreu uma única vez. "Você tem que contar que não traiu só uma vez", enfatizou.
"Você tem que contar que foi atrás da minha mãe biológica, insultar ela e falar coisas tão malignas para deixar ela com raiva e fazer um caos na minha família. Não fiquei com raiva porque fui traída, fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo", apontou.
"O grande problema foi as armadilhas astutas que você vem fazendo, o abuso psicológico, as humilhações, ameaças de tirar a guarda do meu filho por puro ego", completou.
Lorena também questionou a planilha de despesas apresentada por MC Daniel, cuja soma totaliza R$ 80 mil. "Tem que falar que essa planilha que tu mostra de gastos com seu filho era da casa que você alugou para a sua família morar. E ainda inclui gastos de São Paulo", indicou.
"Até quando eu tinha que aguentar tudo que você estava fazendo calada, sem conseguir trabalhar, atrapalhando meus estudos, me fazendo chorar todos os dias e me fazendo viver o verdadeiro inferno?", prosseguiu.
Contato com a mãe
Após acusar MC Daniel de se aproximar de figuras do passado dela para descobrir coisas sobre ela, Lorena Maria assegurou que já sabia que ele se pronunciaria na segunda-feira (22).
Isso porque o próprio teria revelado durante uma conversa com a mãe dela, com quem o artista tem conversado. "As pessoas mais perigosas que eu já conheci têm a convicção de que são pessoas boas. Invertem todas as histórias, querem escapar de todas as consequências e não assumir nenhuma responsabilidade", comparou.
"Lembrando que ele continua em contato com a minha mãe biológica, acabando também com a mente dela, causando dor e discórdia. Antes dele se pronunciar, eu já sabia, porque ela me ligou dizendo que ele disse para ela que ia se pronunciar hoje. Nunca expus ninguém e nenhum relacionamento. Mas não tenho que ficar completamente doente, aguentar tudo o que ele fez durante o resguardo e tudo o que continuou fazendo depois. Ele sabe que são consequências do que ele fez comigo e de todo o inferno que me foi causado", concluiu.