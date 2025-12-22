Reprodução Instagram Ludmilla promoveu ação solidária de Natal em Duque de Caxias





Ludmilla retornou a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, neste último domingo (21), para realizar mais uma edição de sua ação solidária de Natal. Natural da cidade, localizada na Baixada Fluminense, a cantora participou pessoalmente da distribuição de cestas básicas para moradores da comunidade, reforçando um projeto que já se tornou tradição em sua trajetória fora dos palcos.

Acompanhada de amigos e familiares, Ludmilla contou também com a presença da esposa, Brunna Gonçalves, durante a entrega das doações. Nas redes sociais, a artista compartilhou registros do momento, exibiu o caminhão carregado com os mantimentos e ressaltou a importância simbólica da iniciativa, definida por ela como um dos períodos mais especiais do ano.

Durante a ação, a cantora interagiu de perto com os moradores, distribuiu abraços, tirou fotos e se emocionou com o acolhimento da comunidade. Na legenda da publicação, celebrou mais um ano do projeto e destacou o significado de retornar ao lugar onde nasceu. “Meu dia favorito do ano é quando eu volto pra Caxias pra minha ação anual de Natal”, escreveu. Ludmilla também incentivou outras pessoas a praticarem gestos solidários. “Estar com vocês e saber que, por mais que eu não possa mudar a vida de vocês, posso fazer a diferença nessa data tão especial, enche meu coração de amor”, afirmou.





A artista ainda deixou uma mensagem de empatia e incentivo ao público. “Neste Natal, a minha mensagem é pra você que talvez não possa doar um caminhão, mas pode doar algo menor ou até mesmo um abraço ou uma palavra de coragem e empatia”, completou.

A atitude foi amplamente elogiada nos comentários da publicação. Diversos famosos exaltaram a iniciativa e o compromisso social da cantora. “Mamães”, escreveu Majur. “Lindeza”, comentou Linn da Quebrada. Já o ativista social Preto Zezé destacou. “Massa demais”. Outras personalidades, como as ex-BBBs Tina Calamba e Leidy Elin, também reagiram com emojis de coração, demonstrando apoio e admiração pela ação promovida por Ludmilla.



