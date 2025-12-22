Reprodução Instagram Fim do relacionamneto de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira gerou comoção na web





A confirmação do fim do relacionamento entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, anunciada na manhã desta segunda-feira (22), gerou grande repercussão nas redes sociais e mobilizou reações de diversos famosos. Considerado um dos casais mais queridos do meio artístico, o término surpreendeu fãs e colegas, que rapidamente deixaram mensagens de apoio e carinho aos dois.

Paolla e Diogo estavam juntos desde 2021, quando foram apresentados pelo cantor Mumuzinho. Ao longo do relacionamento, o casal conquistou o público ao compartilhar momentos da rotina, viagens e declarações afetuosas nas redes sociais, construindo uma imagem marcada pela cumplicidade e pela leveza.

Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira





Entre as manifestações públicas, a atriz Isadora Ribeiro lamentou o fim do namoro. “Ah, lamento muito! Vocês são lindos juntos!”, escreveu. Fernanda Gentil também comentou a publicação, desejando boas energias. “Muito amor pra (e por) vocês”, disse. Já David Brazil adotou um tom otimista ao se despedir do casal. “Sejam felizes e vida que segue. Que venha um maravilhoso 2026”, desejou. Regina Casé reforçou o apoio com uma mensagem direta. “Todo carinho pra vocês”.

Outros nomes conhecidos, como Carolina Dieckmmann, Michelle Batista e Giselle Batista, optaram por reagir com emojis, demonstrando solidariedade e apoio ao ex-casal neste momento de mudança.





Anúncio do término

No comunicado divulgado conjuntamente, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira detalharam a decisão de encerrar o relacionamento após quase cinco anos juntos. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo”, afirmaram.



