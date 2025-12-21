Reprodução/TV Brasil/TV Globo Rômulo Arantes Neto fala sobre morte do pai

Rômulo Arantes Neto, de 38 anos, abriu o seu coração ao relembrar uma das maiores perdas de sua vida, a morte precoce do pai, Rômulo Arantes, em 2000. O artista tinha poucos anos quando o ex-nadador faleceu aos 42, vítima de um acidente aéreo com um ultraleve. Recentemente, ele falou como lidou com todo esse luto.

Ao falar da sua relação com o pai, ele descreveu como algo bastante intenso, construído principalmente após muito afeto e do esporte.

"Eu era completamente apaixonado por ele e muito fã dele. Carismático, querido, me ensinava todos os esportes. Tínhamos um relacionamento que era muito bonito. Foi muito sofrido e guardei tudo para mim. Tive que mudar de bairro, fui morar com a minha mãe. Foi um processo doloroso e sofri muito sozinho. Aos poucos, a gente vai tentando sanar a dor porque machuca muito, e a vida continua", contou Rômulo no "Sem Censura".

Rômulo enfatizou que, se jogou no esporte como uma forma de terapia ou válvula de escape.





"Uma coisa que sempre me ajudou foi fazer esporte. Uma válvula de escape mesmo. Por isso também sempre tive um jeito agressivo com o esporte. É uma terapia e a maneira que eu encontrei para extravasar minha dor", disse.

Quem foi Rômulo Arantes?

Rômulo Arantes, além de ator, foi um dos maiores nomes da natação brasileira: campeão nacional e representante do Brasil em três edições dos Jogos Olímpicos. Para o filho, essa trajetória permanece viva não apenas na memória, mas também em seu próprio estilo de vida.

Fez novelas como Brilhante (1981), Direito de Amar (1987) e Pantanal (1990). Também viveu personagens em Riacho Doce (1990) e Xica da Silva (1996).



Além disso, conquistou medalha de ouro nos 100 metros costas com a marca de 58s45, em 1977. Na Universíade de 1981, ganhou medalha de bronze na mesma prova, com 58s24. Rômulo foi o primeiro medalhista brasileiro em Mundiais.

No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 1978, em Berlim, Alemanha Ocidental, obteve a medalha de bronze nos 100 metros costas, com 58s01. Nos Jogos Pan-Americanos de 1979, conquistou a medalha de prata na mesma prova.

Entre seus trabalhos como ator, Rômulo encerrou a carreira na natação em 1987 para se dedicar integralmente à atuação. Em 1998, lançou seu primeiro álbum como cantor country, intitulado Alma de Peão.