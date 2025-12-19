Marcus Sabah/Divulgação Globo Taís Araujo revelou desejo de viver Tieta em possível remake





Durante a festa de Natal promovida por uma famosa joalheria, realizada na última quinta-feira (18) na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, Taís Araujo comentou sobre desejos e projetos ligados à teledramaturgia. Em conversa com jornalistas presentes no evento, a atriz, que interpretou Raquel no remake de "Vale Tudo", já exibido, revelou que tem vontade de atuar em uma possível releitura de "Tieta" (1989), um dos grandes clássicos da televisão brasileira.

Questionada por um repórter se existia alguma novela icônica que ela gostaria de revisitar em um remake, Taís respondeu sem hesitar. “Ah, eu amo Tieta”, afirmou, antes de concordar com o comentário de que se trata de um “novelão”. Em seguida, reforçou o desejo. “Queria fazer Tieta. De tanta novela que eu vejo e que eu gostaria de fazer, é Tieta”.

A atriz destacou a força da obra inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e adaptada para a televisão por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn. Ao ser questionada sobre qual personagem interpretaria, Taís chegou a mencionar a vilã Perpétua, eternizada por Joana Fomm. “Eu poderia fazer a Perpétua”, disse, arrancando reações animadas dos jornalistas.





Logo depois, no entanto, voltou a demonstrar seu carinho pela protagonista vivida originalmente por Betty Faria. “Não, mas a Tieta. Eu queria chegar dando tchau pra todo mundo, assim”, comentou, aos risos, fazendo referência à postura irreverente e marcante da personagem.



