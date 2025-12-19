Reprodução/Internet Globo testará Pedro Bial no domingo, após o Fantástico

A Globo decidiu testar a força de Pedro Bial na guerra de audiência dos fins de semana. A emissora exibirá uma edição especial do Conversa com Bial no domingo (21), logo após o Fantástico, às 23h15. A movimentação serve como um laboratório para a temporada de 2026, quando a atração deixará de ser diária para se tornar um formato semanal na grade do canal.

Embate perigoso

O projeto inicial previa que o jornalista ocupasse a faixa das quintas-feiras, às 23h30. No entanto, o apresentador questionou a direção se haveria outras possibilidades de horário. Diante da solicitação, aofereceu o domingo, além das quintas, ideia que agradou ao comunicador. Se o desempenho for positivo, as chances de efetivação no dia são altas. A informação é da Folha de S.Paulo.

A missão de Pedro Bial não será fácil, já que ele terá que enfrentar diretamente o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel. A atração do SBT tem conquistado a liderança no Ibope da Grande São Paulo, impulsionada pelo sucesso do quadro Show do Milhão Celebridades. No dia 30 de novembro, por exemplo, o canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) venceu a Globo por 22 minutos: anotou picos de 9 pontos contra 7 da concorrente.

A mudança de dia e horário atende a uma demanda antiga do próprio apresentador. Desde a estreia em 2017, o talk show passou a ir ao ar cada vez mais tarde, o que gerava insatisfação nos bastidores. O ápice das reclamações ocorreu em 2022, quando uma entrevista com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, foi exibida às 3 da manhã devido a uma prova do Big Brother Brasil, o que causou protestos da equipe.