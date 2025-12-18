YouTube Dennis Rodman





Quase dois anos depois de Jonathan Majors ter sido dispensado do elenco de '48 Hours in Vegas' – ainda sem tradução brasileira –, da Lionsgate, LaKeith Stanfield o substituiu no filme, interpretando o polêmico jogador de basquete Dennis Rodman.

O portal The Hollywood Reporter, confirmou que Stanfield interpretará o ala do idolatrado time campeão Chicago Bulls, no longa-metragem de Rick Famuyiwa, que vai retratar a viagem de Rodman a Las Vegas, durante as finais da NBA, de 1998.

Jonathan Majors havia sido inicialmente escalado para o papel, em 2022, mas foi afastado do projeto após ser condenado por agressão e assédio em decorrência de um incidente envolvendo sua ex-parceira, Grace Jabbari. Posteriormente, ele foi sentenciado a um programa presencial de intervenção em violência doméstica com duração de 52 semanas.

Em meio à controvérsia, o ator de Creed III (2023) também foi dispensado pela Disney e pela Marvel Studios, onde interpretava Kang, o Conquistador, que originalmente seria o próximo grande vilão do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

“Dennis Rodman é mais do que um jogador de basquete, mais do que uma personalidade — ele é um fenômeno cultural completo”, disse Erin Westerman, presidente da Lionsgate Motion Picture Group. “Seu estilo ousado e presença física, combinados com uma persona icônica, criaram um impacto gigantesco, dentro e fora das quadras. Nunca haverá outro como ele. LaKeith Stanfield e a equipe incrivelmente talentosa deste filme darão vida à lenda, nesta história extraordinariamente inacreditável.”

Stanfield estrelou todas as quatro temporadas da série vencedora do Emmy, Atlanta; Corra! (2017), de Jordan Peele; Mansão Mal-Assombrada (2023); O Livro de Clarence (2023); e Judas e o Messias Negro (2021), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante.

O filme "48 Hours in Vegas" será produzido por Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood, da Lord Miller. Famuyiwa dirigirá o filme e escreverá a próxima versão do roteiro, que foi escrito por Jordan VanDina.

Ari Lubet, Dennis Rodman e Lucy Kitada serão os produtores executivos, enquanto Nikki Baida será a coprodutora.

O portal InSneider foi o primeiro a noticiar a escalação de LaKeith Stanfeild, como Dennis Rodman.