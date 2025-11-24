Reprodução/ YouTube Jimmy Cliff

Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. O anúncio foi feito pela família do cantor e compositor, considerado como um ícone do reggae, nesta segunda-feira (24).

De acordo com o texto, assinado pela esposa dele, Latifa, o músico enfrentava complicações de uma pneumonia. Ele, inclusive, chegou a sofrer uma convulsão antes do falecimento.





"É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e companheiros de trabalho que compartilharam essa jornada com ele", começou.

"A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele realmente valorizava cada fã pelo amor que recebia", acrescentou.

Latifa também ressaltou o apoio dos profissionais da saúde que acompanharam o músico nas últimas semanas. "Também gostaria de agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil", comentou.

Por fim, pediu respeito neste momento de luto. "Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Vou seguir seus desejos. Espero que todos possam respeitar nossa privacidade nesses tempos difíceis. Mais informações serão fornecidas posteriormente. Nos vemos, e nós vemos você, Lenda", concluiu.

Carreira e relação com o Brasil

Jimmy Cliff, famoso por sucessos como “The Harder They Come”, “You Can Get It If You Really Want” e “Many Rivers to Cross”, consolidou-se como uma das figuras centrais do reggae e do ska jamaicano. Sua obra marcou profundamente a música e inspirou inúmeras gerações de artistas ao redor do planeta.

A despedida de Cliff traz de volta lembranças de sua forte relação com o Brasil, país onde viveu momentos marcantes tanto na trajetória artística quanto na vida pessoal.

Em 1984, ele estreitou seus vínculos com o Rio ao realizar gravações nas praias cariocas. Também aprofundou sua conexão com a Bahia, especialmente Salvador, onde, em 1992, nasceu sua filha Nabiyah Be, fruto de seu relacionamento com a psicóloga Sônia Gomes da Silva.