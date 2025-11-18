Reprodução/ Instagram @isisvalverde Isis Valverde de biquíni

Isis Valverde, de 38 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para abrir um álbum de fotos com alguns momentos vivenciados na Bahia, destino nacional no qual ela tem curtido alguns dias de descanso. Como trilha sonora dos registros, a atriz escolheu a canção "Onde Anda Você".





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 28 milhões de seguidores, a intérprete posou de biquíni enquanto renovava o bronzeado. Na ocasião, ela estava sem o marido, Marcos Buaiz, que está em Londres, na Inglaterra.





"Cheiro de verão", escreveu Isis na legenda da postagem, que repercutiu entre os fãs da artista. "Sereia", escreveu um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa é pouco. Amei o biquíni", opinou uma segunda. "Isis continua linda. É igual vinho, só melhora conforme o tempo passa", prosseguiu uma terceira.

"Bahia é um lugar tão lindo. Você fez a escolha certa, minha querida", declarou um quarto. "Seu cabelo cresceu demais! Quanto tempo eu dormi?", questionou-se uma quinta. "O corpo do verão já está entregue. Linda demais. Uma das minhas atrizes prediletas", prosseguiu ainda uma sexta internauta.

Retorno às novelas?

Isis Valverde retornaria à teledramaturgia nacional em "Rosa dos Ventos", de Gloria Perez. A obra foi cancelada pela Globo e substituída por "Três Graças". Agora, a atriz está cotada para a continuação de "Avenida Brasil", do escritor João Emanuel Carneiro. A escalação não foi confirmada pela emissora oficialmente.

O último papel de Isis em novelas foi Betina, em "Amor de Mãe". Antes disso, ela defendeu a protagonista Ritinha, de "A Força do Querer", exibida em 2017. O currículo dela conta ainda com "Ti Ti Ti", "Boogie Oogie" e "Sinhá Moça".

Após encerrar o contrato de exclusividade com a Rede Globo, Valverde passou a se dedicar a outros projetos. O mais novo é a série "Maria e o Cangaço", disponível no Disney +. A trama é inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço".