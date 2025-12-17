Karwai Tang/WireImage/Getty Images Becky G e Sebastian Lletget





Becky G decidiu falar abertamente, pela primeira vez, sobre a crise que marcou seu relacionamento com o jogador de futebol Sebastian Lletget. No documentário “Rebecca”, a cantora aborda a dor vivida após os rumores de traição que vieram à tona em 2023 e reflete sobre o impacto da exposição pública em um momento íntimo de sua vida.

No filme, Becky relembra o início da relação com Sebastian, destacando que ambos eram muito jovens quando se conheceram. Segundo ela, a trajetória do casal sempre aconteceu de forma reservada, o que tornou ainda mais difícil lidar com a repercussão do escândalo. A artista afirma que não se preparou para enfrentar julgamentos públicos sobre uma experiência que, para ela, deveria ter permanecido entre quatro paredes.

O casal ficou noivo em dezembro de 2022, após seis anos juntos. Quatro meses depois, surgiram rumores de que Sebastian teria sido infiel, o que colocou Becky no centro de uma intensa exposição midiática. No documentário, a cantora relata a dificuldade de se sentir segura para falar sobre o assunto após já ter enfrentado tanta dor e diz que seu silêncio acabou sendo interpretado como fraqueza.

Ao longo do relato, Becky destaca que não existem palavras capazes de reparar feridas profundas, apenas atitudes. Sem confirmar diretamente se o relacionamento continua ou não, o filme encerra com uma reflexão sobre maturidade, crescimento e as pessoas que permanecem na vida ao longo do tempo. Para a cantora, nem sempre quem fica ou quem vai define os vínculos mais importantes, mas sim quem cresce junto.

O documentário também revisita o pedido público de desculpas feito por Sebastian Lletget em março de 2023. Na época, o jogador afirmou que um erro de julgamento resultou em uma situação que ganhou proporções públicas e pediu perdão a Becky, a quem chamou de o amor de sua vida. Ele reconheceu ter causado dor e disse estar disposto a fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança da cantora.



