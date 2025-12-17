Searchlight Pictures Cillian Murphy em Extermínio





Os devaneios do diretor Danny Boyle com zumbis estão se tornando realidade, agora, com a Sony avançando para um terceiro filme da franquia Extermínio. E, Cillian Murphy está em negociações para retornar como o protagonista da terceira parte, após ter dado início à franquia há mais de 20 anos com o original lançado, em 2002. O roteirista Alex Garland está trabalhando no roteiro, depois de ter escrito os filmes anteriores (com exceção de Extermínio 2, de 2007).

Boyle já declarou que dirigirá o terceiro filme, caso ele seja produzido. A Sony não quis comentar sobre o assunto.

O longa-metragem Extermínio: A Evolução foi lançado, em junho, e arrecadou $151,3 milhões de dólares, uma quantia respeitável, mas não o suficiente para garantir um terceiro filme como a conclusão definitiva dessa saga, embora a Sony sempre tenha afirmado que essa era a intenção.

Sony Pictures Releasing Extermínio: A Evolução





O estúdio adquiriu os direitos dos filmes da série Extermínio, em janeiro de 2024, após uma acirrada disputa. Embora Danny Boyle esperasse um contrato para três filmes, o estúdio lhe ofereceu dois, que foram filmados, simultaneamente. Boyle dirigiu o primeiro filme, enquanto Nia DaCosta dirigiu o próximo, no caso, Extermínio: O Templo dos Ossos, que deve estrear, em janeiro, nas salas de cinema brasileiras. A notícia da produção do terceiro filme veio um dia após as primeiras exibições teste do filme dirigido por DaCosta, que foram muito bem recebidas pelo público. O longa é estrelado por Ralph Fiennes e Jack O'Connell, que retornam após Extermínio: A Evolução.

A carreira de Cillian Murphy decolou consideravelmente desde o original Extermínio, de 2002, ao ponto do ator irlandês ter ganhado um Oscar de Melhor Ator, por sua atuação em Oppenheimer, em 2023. Aparentemente, ele terá um pequeno papel em Extermínio: O Templo dos Ossos, e sua participação no suposto terceiro filme da série, certamente, será um grande impulso para o marketing da franquia.

Sony Pictures Releasing Extermínio: O Templo dos Ossos

No começo do ano, Danny Boyle disse ao The Hollywood Reporter sobre o trabalho de Nia DaCosta: "Lembro-me dela dizendo: 'Não vou fazer um filme do Danny Boyle'. Ela foi absolutamente clara sobre isso. E não fez mesmo. Ela fez o seu próprio filme e é muito bom."