Reprodução Gusttavo Lima, esposa e filhos

Os filhos de Gusttavo Lima e Andressa Suita, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7, vivem cercados de conforto, mas têm um desejo curioso: conhecer o transporte público.

O cantor revelou que os meninos nunca andaram de ônibus e demonstram vontade de ter essa experiência cotidiana.

“A vontade deles todo dia é andar de ônibus, porque eles nunca andaram em transporte público”, contou o sertanejo em entrevista ao portal LeoDias.

Gusttavo também falou sobre o esforço para aproximar os filhos de uma rotina mais simples. Segundo ele, os meninos também nunca viajaram em voos comerciais.

“Eles só andaram de jato até hoje”, afirmou o artista, acrescentando que vem tentando incluir os filhos em sua rotina de shows.

“Tanto que nesses shows eu estou trazendo mais [eles] para saber como que é a vida do papai, que não é fácil, a correria e a noitada.”

O cantor comparou a realidade atual da família com a infância modesta que teve no interior de Minas Gerais.

“A minha infância foi trabalhando. Saí de casa com dez, onze anos de idade. Com sete, oito, nove anos, eu já trabalhava na roça, apanhando milho e tomate”, lembrou.

Ele relembrou o momento em que decidiu seguir a carreira musical. “Depois eu falei: ‘Quer saber um negócio? Eu vou pra música, que pelo menos a gente trabalha cheiroso e bonitinho’”, disse, mencionando que herdou o talento do pai, também músico.

Apesar da vida confortável dos filhos, Gusttavo diz que tenta ensiná-los a valorizar o que realmente importa. “Eles sabem muito bem diferenciar a questão do valor e do preço”, afirmou.

“Eu tento passar para eles todo santo dia que o que realmente tem valor é a família, os amigos, o respeito pelas pessoas”, completou o cantor, destacando que os meninos mantêm a simplicidade dentro de casa.

“Se eles entrassem aqui agora, pediriam bênção pra todo mundo.”