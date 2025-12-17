Reprodução/Instagram/@beatrizreisbrasil Beatriz Reis fala sobre nova casa

Beatriz Reis passou de um quarto simples, com apenas um colchão e um armário, para uma suíte com closet e vista privilegiada com piscina. Após o BBB24, a famosa comprou sua primeira casa e alcançou sua meta: melhorar a vida da família. A famosa contou tudo na última terça-feira (16), em relato emocionante nas redes.

O imóvel, com mais de 628 m², conta com sala, cozinha e área externa integradas, piscina, três suítes, garagem para quatro carros, área gourmet e está localizado em um condomínio de luxo fechado, com quadras esportivas, área de lazer, lago e haras.

Beatriz revelou que pagou mais de R$ 1,5 milhão pelo imóvel, mas ainda pretende fazer algumas reformas. O valor do imóvel é equivalente ao prêmio recebido no Big Brother Brasil.

"Teve um tempo em que eu não podia comprar nem uma almofada. Sonhar parecia luxo. Hoje, abro a porta da minha primeira casa e meu coração quase não cabe no peito. Cada parede carrega noites difíceis, fé silenciosa e a certeza de que desistir nunca foi uma opção. Não é só uma casa. É a prova viva de que o impossível também cansa… e uma hora acontece. Nada aqui é acaso. Tudo aqui é história! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", disse ela.

Mesmo com a grande virada financeira, a vida de Beatriz continua igual, com muita alegria e união da família. Bia segue morando com os pais, Aricelina e Joel e seus dois irmãos, Bruna e Guilherme, já que Felipe se casou e mora com a esposa.



Infância difícil

Beatriz falou de um dos momentos mais marcante de sua vida, quando sua família teve um terreno usurpado por o marido de uma parente.

"Quando se fala em casa para mim, eu aprendi que casa é família, é ser feliz com o que você tem. Minhas lembranças de casas são um pouco intensas, um pouco fortes. Minha família sempre morou de favor na casa dos outros. Quando eu era muito pequena, ainda bebê, minha família comprou um terreno em um local que era invasão, sem documentação. Logo depois, meu avô ficou doente na Bahia e meus pais foram ajudá-lo", iniciou.

"E havia uma parente da minha mãe que também tinha uma casa humilde ao lado do terreno que meu pai comprou. Minha mãe deixou o terreno sob os cuidados dela, mas o marido dessa mulher tinha problemas com bebida e, em um dia de embriaguez, vendeu o terreno verbalmente. Quando chegamos da Bahia, não tivemos para onde ir", finalizou.



