Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, voltou a falar sobre virgindade em entrevista concedida na quinta-feira (21), durante festa de João Silva, filho de Faustão, em São Paulo. A atriz e apresentadora afirmou que continua sem relações sexuais e explicou que ainda não encontrou a pessoa ideal.

Em entrevista ao portal LeoDias , a ex-BBB voltou a comentar o assunto, após mais de um ano de sua participação no reality.

“ Isso vai acontecer no momento certo (…) Mas beijei na boca (…) ”, disse Bia. Ao ser questionada sobre a possibilidade de casar virgem, respondeu: “ Não sei. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Não é uma regra. É uma coisa que ainda não senti de acontecer. Não achei a pessoa certa para falar: Quero me entregar para essa pessoa ”.

Ela explica ainda que sempre priorizou os projetos profissionais. “ Sou muito tranquila com isso, sabia? Muito resolvida. Tem gente que acha estranho. Sempre fui muito focada no trabalho. Então, essa parte de relacionamento, sou bem tranquila, bem resolvida. E isso não tenho que reclamar ”.

Primeira viagem internacional e novos projetos

Em julho, Beatriz esteve em Paris para acompanhar a Semana de Alta-Costura, na primeira viagem internacional. A atriz afirmou que desejava mostrar que qualquer pessoa pode ocupar diferentes espaços.

“Eu estava como quem sonha. Aprendi muito, e levei o que eu acredito nessa moda democrática, porque eu vim do Brás, então muita gente fala: ‘Ah, ela vem do Brás, como que ela vai ser chique?’. Mas a gente pode estar em todos os lugares, ser chique, ser do Brás, ser de Paris ”.

A ex-BBB ainda comentou sobre rumores que a colocavam ao lado de Gil do Vigor no “ Vem Aí ”, evento de lançamentos da TV Globo. “ Olha, o convite não chegou, mas seria uma honra, imagina? Junto com o Gil, ao lado do Gil. Seria incrível! Se rolar, estou dentro ”, afirmou.

Beatriz, que é contratada pela emissora, defende a autenticidade como chave do sucesso. “ Acho que é ser de verdade. Eu acho que ser de verdade é mostrar ao público o que você é de fato. Por exemplo, lá no Big Brother, eu fui eu, não inventei história nenhuma, fui bem nua e crua, como sou na minha vida. Inclusive, em Paris também, eu conquistei os franceses ”.

Ela completa: “ Quando falei que ia para Paris, muita gente: ‘Ai, Bia, tem que ser chique, tem que manter pose’. Eu estava superchique lá, mas quando abri a boca, era a Bia falando, era eu. Então, acho que isso o segredo é nunca perder a essência ”.