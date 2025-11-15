Dua Lipa, de 30 anos, se apresentará no Brasil outra vez. Agora, a cantora e compositora traz a turnê "Radical Optimism" aos fãs brasileiros. Dois shows estão previstos durante a estadia dela no país.
O primeiro ocorre Neste sábado (15), no Morumbis, em São Paulo. Já o segundo será na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 22. Com uma megaestrutura, interpretará as faixas disponibilizadas no terceiro disco lançado por ela.
No entanto, outras músicas, de álbuns anteriores, como "Future Nostalgia", também serão cantadas por ela. Confira a setlist completa:
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- (Versão surpresa)
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Horse
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don't Start Now
- Houdini
Homenagem aos fãs brasileiros
A cantora e compositora também garantiu que terá uma canção surpresa durante as apresentações no Brasil. A artista estudou português nas últimas semanas e pretende cantar uma música no idioma. Não se sabe o gênero, mas vale ressaltar que, além do Pop, Dua já se aventurou pelo Rock e também pelo R&B.
Ingressos
Os valores vão de R$ 230 (arquibancada, meia, SP) até R$ 940 (premium, inteira, RJ). Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.