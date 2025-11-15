Foto: Reprodução / Instagram / @dualipa Dua Lipa









Dua Lipa, de 30 anos, se apresentará no Brasil outra vez. Agora, a cantora e compositora traz a turnê "Radical Optimism" aos fãs brasileiros. Dois shows estão previstos durante a estadia dela no país.

O primeiro ocorre Neste sábado (15), no Morumbis, em São Paulo. Já o segundo será na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 22. Com uma megaestrutura, interpretará as faixas disponibilizadas no terceiro disco lançado por ela.





No entanto, outras músicas, de álbuns anteriores, como "Future Nostalgia", também serão cantadas por ela. Confira a setlist completa:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

(Versão surpresa)

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Horse

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don't Start Now

Houdini

Homenagem aos fãs brasileiros

A cantora e compositora também garantiu que terá uma canção surpresa durante as apresentações no Brasil. A artista estudou português nas últimas semanas e pretende cantar uma música no idioma. Não se sabe o gênero, mas vale ressaltar que, além do Pop, Dua já se aventurou pelo Rock e também pelo R&B.

Ingressos

Os valores vão de R$ 230 (arquibancada, meia, SP) até R$ 940 (premium, inteira, RJ). Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.