Natasha Dantas, esposa de William Bonner, usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para falar sobre a mãe. Caso estivesse viva, ela completaria 76 anos de idade.



"Sinto saudade de muitas coisas. Tantas que nem saberia por onde começar. Mas, de todas elas, o que mais sinto falta é de criar novas memórias com você", começou.





"Hoje, cantaríamos parabéns pelos 76 anos dela. Que sorte a minha por tê-la chamado de mãe", acrescentou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 134 mil seguidores.

Nos comentários, fãs expuseram as próprias experiências com o luto da perda de entes queridos. Alguns internautas ainda enviaram mensagens de apoio para a fisioterapeuta.

"Linda foto. Tenho certeza de que ela vibra com cada passo e cada sorriso seu", começou. "Só quem perde a mãe para ter noção da dor. É horrível não contar com o colo de quem te gerou", acrescentou outra.

"Achei vocês parecidas", opinou uma terceira. "Que texto emocionante. Ela estaria em prantos", apostou uma quarta. "Meus sentimentos a você e a todos os familiares", finalizou um quinto.

William Bonner ganhou destaque na imprensa nacional pela atuação como repórter e apresentador. Em novembro, ele foi substituído por César Tralli no comando do "Jornal Nacional".

Antes de ser contratado pela Globo, fez a estreia na TV Bandeirantes em 1985. Além do "Jornal Nacional", participou de produções como "SPTV", "Fantástico" e "Jornal da Globo".

Em 1990, casou-se com a também jornalista Fátima Bernardes. Sete anos mais tarde, deram à luz os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Em 2016, o então casal de comunicadores decidiu colocar um fim no matrimônio. Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas em 2018.



