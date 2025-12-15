Reprodução Instagram Thomas Santana e MC Daniel





Após a repercussão do desabafo público feito por Lorena Maria, o influenciador Thomas Santana se pronunciou nas redes sociais e fez duras críticas ao cantor MC Daniel.

Em uma série de stories publicados em seu perfil, Thomas afirmou que nunca teria se enganado em relação à postura pública adotada pelo funkeiro e questionou a imagem de “bom moço” construída ao longo da carreira.

Segundo o influenciador, MC Daniel sempre associou sua imagem a discursos sobre princípios, religiosidade, desejo de ser pai e de formar uma família, o que, para ele, serviria como uma forma de mascarar comportamentos contraditórios. “Eu vou te falar, não tem quando você tem certeza de uma coisa, mas você não tem como provar, era tudo o que eu pensava a respeito do MC Daniel”, disse Thomas.

Na sequência, ele foi ainda mais direto ao criticar a postura do cantor. “Ele forçava muita barra de bom moço, força, né? Ele força muita barra de bom moço, de homem de princípios, que isso, que aquilo, que quer ser pai, construir família, esses homens são cão”, afirmou. Em outro trecho, o influenciador fez um alerta aos seguidores: “Se aparecer um cão igual o MC Daniel na sua vida, você corre muito, você corre muito. Que homem asqueroso”.

Thomas também citou diretamente os relatos feitos por Lorena Maria e demonstrou indignação com as acusações. “As coisas que a Lorena falou dele, que homenzinho asqueroso. E ela ainda aguentou muito, e ela ainda aguentou muito”, declarou. Segundo ele, o cantor teria tornado a vida da influenciadora “um inferno”. “O homem fazendo da vida da mulher um inferno, usando uma coisa que ela contou pra ele, confiou pra contar pra ele, e ele tentando usar contra ela. Que homem louco, que homem louco”, completou.





As declarações de Thomas rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre seguidores, com parte do público apoiando o influenciador e outros defendendo o cantor.

Entenda o caso

Lorena Maria, mãe de Rás, de 9 meses, filho dela com MC Daniel, usou as redes sociais na noite da última sexta-feira (12) para fazer um forte desabafo sobre o relacionamento que viveu com o cantor. Em uma sequência de vídeos que ganhou grande repercussão, a influenciadora relatou conflitos envolvendo a guarda do filho, além de falar sobre sofrimento emocional, episódios de humilhação e criticar a postura pública de Daniel, especialmente em relação ao discurso religioso que ele costuma adotar.

Sem citar o ex-companheiro diretamente, Lorena fez críticas contundentes. “Você se diz um homem de Deus, mas nunca nem chegou a abrir uma bíblia pra ler”, afirmou. Em seguida, falou sobre supostas traições e questionou declarações dadas pelo cantor em programas de televisão. “Você foi no programa da Tata Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas eu vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres”, disse.

Lorena acrescentou que escolheu divulgar apenas um dos supostos registros e questionou quem estaria mentindo. Ao final do desabafo, fez novas acusações e afirmou que MC Daniel não seria verdadeiro nem mesmo com pessoas próximas. Segundo ela, o cantor já teria falado mal de outros artistas do meio, como MC Ryan e Anitta, além de se aproximar de celebridades movido por interesses pessoais.



