Reprodução/ Instagram Gustavo Marsengo e Laís Caldas

Laís Caldas, de 34 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para mostrar a reação de Gustavo Marsengo, de 35, quando descobriu que será pai pela primeira vez.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,9 milhões de seguidores, a médica contou que enganou o companheiro, convidando ele para um vídeo sobre maquiagem e revelando a gestação só depois.





"Um teste positivo e um coração que quase saiu pela boca. Deus confiou a nós o maior presente das nossas vidas. Agora somos 3", escreveu a ex-BBB como legenda do vídeo em que conta a novidade ao parceiro.

Assista:





Visivelmente emocionado, Marsengo ficou incrédulo. “Acredito não”, disse ele. Na sequência, o também ex-BBB começou a declarar o amor que sente pela esposa e pelo bebê que estão esperando juntos. "Meu Deus! Eu te amo muito".

A gravidez de Laís e Gustavo ocorre três meses após os dois oficializarem o matrimônio. Em uma cerimônia de luxo, realizada em São José do Rio Preto, município localizado no interior de São Paulo, o casal subiu ao altar no dia 24 de setembro.

A igreja escolhida foi a Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Depois da cerimônia religiosa católica, houve uma festa. A decoração apostou na tonalidade verde, em referência ao Palmeiras, time pelo qual Gustavo.

Os ex-BBBs participaram da vigésima segunda temporada do "Big Brother Brasil", exibido na Rede Globo. Foi nesta edição que o ator e influenciador Arthur Aguiar saiu coroado como campeão.

No programa, os dois tiveram um relacionamento conturbado, porque eram de grupos distintos. Mas assim que saíram da competição, firmaram o romance, passaram a morar juntos, se casaram e agora estão à espera do primeiro bebê.



