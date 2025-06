Instagram Thaila Ayala compartilha fotos antigas com famosas e relembra amizades

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais na noite de domingo (22) para mostrar fotos antigas ao lado de atrizes como Juliana Paes, Déborah Secco, Sophie Charlotte e Giovanna Ewbank. A artista compartilhou os registros no Instagram, com memórias de encontros com amigas famosas.

No material publicado nos Stories, Thaila descreveu as imagens como uma viagem ao passado. “ Tirando do baú ”, escreveu em uma das legendas. Ela aparece sorridente em diversos momentos descontraídos com colegas da TV e do cinema nacional.

As fotos revelam bastidores de eventos, viagens e festas. Também aparecem nos cliques Débora Nascimento e outras figuras conhecidas da dramaturgia brasileira.





Recentemente, Thaila também falou sobre maternidade no podcast O Grande Surto . Na entrevista, ela revelou como traumas de infância impactam sua criação com a filha Tereza, de 2 anos, fruto da relação com o ator Renato Góes.

" Eu sofri muitos abusos na minha infância. Alguns, só tive noção há muito pouco tempo, na gestação ", contou. " Isso tá resolvido, mas volta. Volta na minha filha ."

A atriz também falou sobre medidas que tomou para proteger a filha, mesmo reconhecendo que algumas reações são fruto de traumas antigos. “ Por mais que isso esteja reorganizado, volta na minha filha ”, disse, revelando um processo contínuo de autoconhecimento e terapia.