Reprodução/ Instagram Myla Santana, MC Ryan e MC Daniel

A polêmica envolvendo MC Daniel e as declarações de Lorena Maria ganharam um novo desdobramento. Myla Santana, mãe de MC Ryan SP, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

"Quando eu compartilhei a Lorena falando que o Daniel era falso com o Ryan, é porque realmente ele sempre foi falso com o Ryan. Eu não via o dia e a hora desse dia chegar, da verdade aparecer", iniciou.





"Eu sempre avisei o Ryan e já falei na cara do Daniel também. Vocês não pensam que eu não falei, não. O Ryan tem um coração muito bom, é um menino bom, e sempre estava dando oportunidade. Quem dá oportunidade, no final, faz o quê? Cria um oportunista", acrescentou.

Na sequência, a empresária ainda admitiu o desejo de que o filho se afaste de Daniel após a celeuma. "Eu espero que agora o Ryan abra o olho dele, se afaste, porque tudo que o Ryan já fez e hoje ele vir e agir dessa forma com o Ryan, eu não sei mais o que vai precisar para o Ryan abrir o olho", disse.

"Vocês não me veem postando o Ryan, não me veem nos stories do Ryan. Só que quando tem que falar a verdade, tem que falar a verdade e pronto", concluiu.

Entenda

Na última sexta-feira (12), Lorena Maria, a ex-mulher de MC Daniel, surpreendeu os internautas ao fazer uma série de declarações sobre o cantor. Além de ter acusado o músico de traição, afirmou que ele falava mal de alguns famosos, como Anitta e MC Ryan.

"Se fosse para falar alguma coisa, eu teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que você é falso com o Ryan, falava mal dele, que ele morria de inveja de você, que ele nunca ia esperar que você ia passar ele, que você ia entrar na Globo e ele não. Falava mal da Anitta, demais, demais, demais. Então, assim, quem é o mentiroso compulsivo? O baba-ovo que fica se humilhando aos pés de todos os famosos para conseguir alguma coisa? Não sou eu que preciso disso, não, nunca precisei", disse ela.



