Reprodução Instagram Sthefany Brito surpreendeu ao anunciar terceira gravidez





A atriz Sthefany Brito, de 38 anos, anunciou neste último domingo (7) que está grávida de seu terceiro filho, um menino. A atriz compartilhou a novidade em um vídeo publicado no Instagram, ao lado do marido, Igor Raschkovsky, e dos filhos, Antônio Enrico, 5, e Vicenzo, 1. Radiante, ela contou que já está no quarto mês da gestação e que a notícia pegou toda a família de surpresa, da melhor forma possível.

“Com o coração transbordando amor e gratidão, venho dividir a melhor notícia desse ano! Fomos abençoados e escolhidos mais uma vez! Tem um meninão crescendo aqui dentro da minha barriga e eu só posso me sentir a mãe mais sortuda desse universo!”, escreveu Sthefany na legenda da publicação, deixando evidente a emoção do momento.

A atriz revelou que a descoberta foi inesperada, mas recebida com imensa felicidade. “Foi a maior e melhor surpresa que já aconteceu nas nossas vidas! A gente nem sabe ainda, mas com certeza precisava dele! Faltava ele!”, desabafou. Ela contou ainda que estava ansiosa para dividir a novidade com os fãs: “Escrevo com os olhos marejados e estava ansiosíssima pra compartilhar com vocês que estou transbordando de tanta alegria e doida pra sair por aí já desfilando meu barrigão! Sim, já temos um barrigão de 4 meses por aqui!!!”

Nos comentários, amigos e colegas da atriz celebraram a chegada do novo membro da família. Pérola Faria escreveu: “Irmã! Que delícia! Muito feliz por vocês! Você é uma pessoa tão especial, merece tudo isso!” Flávia Monteiro também se manifestou: “Que amor, tetê! Bênçãos pra vocês! Que delícia de notícia.” Susana Vieira completou o coro de carinho ao parabenizar: “Parabéns, família linda.”