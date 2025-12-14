Recordtv/TV Senado Filho de Cid Moreira é preso por tráfico de drogas no interior de São Paulo

Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, foi preso em flagrante suspeito por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A ocorrência aconteceu no dia 8 de dezembro, em São Pedro, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu após ação da Polícia Civil em uma chácara localizada no bairro Praia Branca. Não houve registro de feridos durante a operação.

A informação foi apurada pelo iG Gente, que teve acesso aos detalhes da ocorrência policial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) os agentes chegaram ao local após denúncia envolvendo uma briga no endereço investigado. A partir disso, a Justiça autorizou o cumprimento de mandado de busca.

De acordo com os registro policial, durante a diligência, Rodrigo Moreira foi encontrado no imóvel e acabou detido em flagrante. Os agentes relataram que o investigado colaborou com a ação e indicou a existência de drogas e armas no local.

A Polícia Civil recebeu a denúncia ainda no início do mês, apontando confusão em uma chácara na Rua Adolfo Carlos Diniz. A informação levou à abertura de investigação preliminar e, posteriormente, à solicitação de mandado judicial.

Durante o cumprimento da ordem, os policiais localizaram materiais ilícitos no imóvel. O caso foi encaminhado à Delegacia de São Pedro, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos legais.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública, Rodrigo entregou espontaneamente três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, uma planta de cannabis e R$ 318 em espécie.

Materiais apreendidos e registro do caso

O boletim de ocorrência foi registrado como localização e apreensão de objetos, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O homem preso tem 55 anos, segundo a SSP, e permaneceu à disposição da Justiça após a prisão em flagrante.

Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid Moreira, que morreu em 2024. Ele é fruto do relacionamento do apresentador com Olga Simões.