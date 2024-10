Morre o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira Morreu nesta quinta-feira (3) o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Ele estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia. Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927 — ele completou […]O post Morre o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira apareceu primeiro em EGOBrazil.

