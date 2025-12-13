Foto: Reprodução/Instagram Mateus conta da relação com Jorge após brigas

Jorge e Mateus anunciaram a data do último show como dupla após 20 anos de carreira. A apresentação final acontece nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026. O encerramento será durante o Carnaval de Salvador, no Camarote Villa, no circuito Barra/Ondina, na Bahia. A decisão marca a despedida oficial dos palcos.

A informação foi revelada pela revista Quem na última quarta-feira (10). A dupla escolheu Salvador para o encerramento por conta da relação histórica com o espaço e com o público do Carnaval. As apresentações terão formato especial em celebração às duas décadas de trajetória.

O show integra a programação do Camarote Villa no Carnaval de 2026. Jorge e Mateus voltam ao espaço onde se apresentaram pela primeira vez há 11 anos.

O sócio-diretor do Camarote Villa, Leo Goes, comentou à Quem sobre a despedida: “Estamos muito felizes por mais um ano dessa parceria. Jorge e Mateus fazem parte da história do Villa, e, poder confirmar esses dois dias de apresentações, com show especial dos 20 anos de carreira da dupla, é algo muito marcante para nós”.

Além de Jorge e Mateus, o line-up do Camarote Villa reúne grandes nomes da música brasileira. Estão confirmados Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Matheus e Kauan, Menos é Mais, Zé Vaqueiro, Nattan e Wesley Safadão.

Pausa na turnê

Em abril, Mateus anunciou uma pausa imediata na agenda por motivo de saúde. O artista de 38 anos vai passar por uma cirurgia de emergência e precisou se afastar dos palcos para recuperação.

Em nota, a equipe explicou que os três próximos shows não serão cancelados. “Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo o cronograma previsto”, diz o comunicado. As apresentações afetadas são em Santarém, Belém, ambas no Pará, e Manaus, no Amazonas, entre os dias 24 e 26 de abril.

A informação foi divulgada nas redes da dupla, que atualmente percorre o Brasil com uma turnê comemorativa. O projeto marca duas décadas de sucesso e antecede uma pausa já anunciada por Jorge e Mateus nas atividades do grupo.