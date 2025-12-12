Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Maria Flor

Virginia Fonseca chocou os seguidores ao compartilhar nesta sexta-feira (12) trechos de uma sessão de terapia da filha Maria Flor, de 3 anos, durante uma live nas redes sociais. A influenciadora mostrou falas da criança e comentários da terapeuta, com o tema central sendo a aparência da pequena.

A influenciadora mostrou falas da criança e comentários da terapeuta, com o tema central sendo a aparência da pequena pic.twitter.com/SHuoDCXN0E — iG (@iG) December 13, 2025

Durante a transmissão, Virginia leu anotações e reproduziu diálogos do atendimento psicológico. No vídeo, Virginia lê uma pergunta feita à criança e diz qual foi a resposta registrada na sessão. “Florzinha, mas como está o seu coração?”, disse a influenciadora. Em seguida, reproduziu a fala atribuída à filha: “Lanchei demais e estou me sentindo barriguda”.

Na sequência, Virginia também compartilhou a análise da terapeuta sobre o comportamento da criança. “Consegui identificar que, em alguns momentos, copia o comportamento da irmã, mas teve o feeling de que é importante ela ter as próprias escolhas”, explicou a profissional, segundo o relato exibido na live.

A influenciadora reagiu com surpresa à resposta da filha e fez comentários pessoais durante a transmissão. “Gente, essa criança sou eu. Amiga, eu juro, amiga, ela falou: ‘Como você está se sentindo?’. ‘Barriguda, lanchei demais, estou barriguda’. Cara, como pode?”, afirmou.

Virginia seguiu comentando a situação e relacionou a fala da criança ao próprio comportamento. “Passei blush agora, eu tô linda. Ela tem três anos, cara. Não tem como: com 6 anos essa criança vai estar uma águia”, disse.

Repercussão negativa entre seguidores

A publicação, no entanto, provocou críticas imediatas nas redes sociais. Muitos internautas comentaram a decisão de expor informações de uma sessão terapêutica infantil. “Que triste uma mãe expondo a avaliação psicológica da filha”, escreveu um seguidor. Outro comentário falou da mesma preocupação: “Muito triste a mãe expor até a avaliação da filha assim...”.

Houve ainda questionamentos diretos sobre a atitude da influenciadora. “Como você expõe a avaliação psicológica da sua filha assim? Pelo amor...”, comentou outro usuário. Outro disse: "Achei incrível a Virgínia divulgar o que foi dito em TERAPIA".

Teve quem defendeu a postura da Virginia: "Vocês problematizam tudo em, ela não expôs a terapia completa da menina, apenas o trecho que achou engraçado". "Gente a mulher tá falando da filha dela não expor nada de mais, vocês que ultimamente estão insuportáveis", disse outra internauta.





