Instagram/Reprodução João Guilherme e Luiza Perote

João Guilherme voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (9) após compartilhar registros de sua viagem ao Japão.

Uma das imagens, tirada em um parque de Kyoto, chamou atenção dos seguidores, que perceberam um detalhe curioso: a mesma paisagem havia sido publicada pela modelo brasileira Luiza Perote.

A coincidência foi suficiente para que fãs levantassem suspeitas de um possível novo affair entre os dois.

Instagram/Reprodução João Guilherme levanta rumores de affair com modelo brasileira

Quem é Luiza Perote

Nascida no Amazonas, Luiza Perote é um dos principais nomes brasileiros nas passarelas internacionais. A modelo ganhou projeção após publicar vídeos no TikTok, onde conquistou milhares de seguidores e chamou atenção de agências de moda.

Hoje, é presença constante em desfiles de grandes grifes, como Fendi, Chanel, Gucci, Coperni, Bottega Veneta e Alexander McQueen, consolidando-se como uma das brasileiras mais requisitadas da alta-costura mundial.

Quem é João Guilherme

João Guilherme já é conhecido não apenas por sua carreira artística, mas também por sua vida pessoal movimentada. Filho caçula do cantor Leonardo com Naira Ávila, ex-dançarina do grupo Raça Pura, o ator começou cedo na televisão e no cinema.

Ele participou de produções como “Meu Pé de Laranja Lima”, “Tudo por um Popstar” e “De Volta aos 15”, da Netflix. Na TV aberta, ganhou destaque nas novelas “Cúmplices de um Resgate” e “As Aventuras de Poliana”, ambas do SBT.

O artista também coleciona relacionamentos com nomes conhecidos, entre eles Larissa Manoela, Jade Picon e Bruna Marquezine.