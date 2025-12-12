Reprodução Instagram Comentário de Hariany Almeida desagradou personalidades do Carnaval





A Imperatriz Leopoldinense anunciou na manhã desta sexta feira (12), que a influenciadora Hariany Almeida não fará mais parte do elenco da escola no Carnaval de 2026. A decisão foi tornada pública após declarações da ex-BBB viralizarem e gerarem críticas entre foliões e admiradores da festa.

Hariany havia comentado que a presença de influenciadores poderia ajudar a mostrar o Carnaval “fora da bolha” e aproximar a celebração do público jovem. Segundo ela, criadores de conteúdo estariam contribuindo para ampliar a visibilidade da festa entre pessoas que não acompanham tradicionalmente o universo do samba. A fala repercutiu negativamente e foi entendida por muitos como uma possível desvalorização da história e da importância cultural do Carnaval.

A influenciadora tentou esclarecer o posicionamento após a repercussão. Disse que não se expressou bem e que reconhece a grandeza da festa e o trabalho de todos os envolvidos. Hariany afirmou ainda que conheceu o Carnaval mais profundamente apenas em 2022 e que, ao usar o termo “fora da bolha”, se referia a pessoas que, como ela, não tinham vivência prévia com os bastidores das escolas de samba.

Apesar da retratação, a Imperatriz decidiu pelo desligamento. No comunicado divulgado nas redes sociais, a agremiação declarou: “O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória. A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país”.







