Danilo Friedl Ex-Fazenda surgiu deslumbrante em novo ensaio fotográfico

A imagem de Fernanda Lacerda sempre foi marcada pela sensualidade explícita, pelos ensaios ousados e pela persona “Mendigata”, sucesso nacional no "Pânico na Band". Por anos, essa estética superexposta moldou sua presença na mídia, reforçada por capas de revista, realities e performances recheadas de humor e apelo visual. Mas o ensaio dirigido por Elian Gallardo, um dos nomes mais influentes da moda brasileira e querido do circuito internacional, marca um ponto de virada na trajetória da modelo.

No set comandado pelo diretor criativo, Fernanda encontra uma nova narrativa de si mesma. Menos pele, mais presença. Menos personagem, mais mulher. A transformação proposta por Elian é cirúrgica e ambiciosa, desenhada para reposicioná la em um patamar estético que combina maturidade, força e apuro visual. A ideia não é apagar seu passado, e sim reescrevê lo em outra linguagem.

“Uma mulher pode ser sexy sem deixar de ser elegante”, afirma Elian, sintetizando o conceito que guiou a metamorfose. Ele abriu seu set criativo, ajustou luzes, moldou o ambiente e conduziu Fernanda a uma estética que equilibra sensualidade e sofisticação com precisão. O resultado é uma Fernanda mais chique, segura e com aura internacional, sem perder o magnetismo que a tornou conhecida.

Mãe solo de Gabriel, de 2 anos, a modelo descreve 2025 como um reencontro consigo mesma. O olhar para dentro, impulsionado pela maternidade e por reflexões que já motivaram projetos como o livro “Mulheres de Fibra”, ecoa no ensaio. “A moda sempre foi uma ferramenta de identidade. Nesse editorial, tive a oportunidade de traduzir minha autenticidade”, diz ela, que também já esteve em "A Fazenda"(2018).

Nova estética

Os looks selecionados reforçam a transição de Fernanda para uma fase mais depurada e autoral. Um manto azul listrado cria movimento e imponência. Peças artesanais aparecem como sinais de refinamento e cuidado. Acessórios pequenos surgem como pontos de precisão, adicionando personalidade sem excesso. Há ainda um clássico preto e branco, com vestido drapeado e casaco de alfaiataria, que evoca a sofisticação de grandes editoriais europeus.

Planos para o futuro

Para 2026, ela planeja se aprofundar em trabalhos conceituais, editoriais autorais e colaborações que valorizem verdade e identidade. “Quero ampliar essa fase e explorar trabalhos com mais verdade estética e autenticidade”, afirmou ela.



