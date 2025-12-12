Reprodução/Podshape Valentina Franca revela cachê de A Fazenda

Valentina Francavilla falou sobre o cachê que recebeu ao participar de A Fazenda, da TV Record. A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, no SBT, integrou a décima terceira edição do reality, em 2021. Segundo ela, passou toda a atração sendo medicada.

"Eu vou falar, porque as pessoas têm curiosidade. Na minha época era assim: R$ 70 mil para entrar. Só que esse dinheiro vai embora, que nem água, porque você vai ficar lá alguns meses", contou em participação no Podshape, de Juju Salimeni.

Ela destacou que o valor ainda incluía outros ganhos.

"Era a primeira edição da Adriane Galisteu e tinha um monte de empresas patrocinando. Cada merchandising rendia R$ 3 mil para a gente. Se você fica uma semana, você ganha o valor referente àquela semana", ressaltou.

Valentina ficou quase três meses na disputa, sendo a nona eliminada do programa, e também recebeu dinheiro pelos prêmios conquistados ao longo da temporada. "Tive três meses de merchan e mais os das brincadeiras do Faro", contou, referindo-se às dinâmicas comandadas por Rodrigo Faro.

"Eu fiz uma coisa massa, uma sacada muito inteligente: entrei medicada. Antes de entrar, fui à psiquiatra e falei: 'Doutora, eu gostaria de um remedinho para ficar calma, um para quando tiver as provas, um para dormir, um para os momentos de estresse'", relatou.

Sobre os medicamentos, ela explicou como funcionava a rotina de obedecer todos os horários prescritos pela médica. A mesma também ressaltou que era avisada pela produção para que seguisse a risca o seu tratamento.

"Você não leva na bolsa. Você entrega para a produção, e tem que ter a carta da médica assinada. A médica prescreve os horários, e eles (a produção) são supercorretos. Cinco horas da tarde, ela chega e fala: ‘Valentina, o seu remédio'", afirmou.

A ex-peoa disse ainda que os remédios acabaram motivando provocações em discussões com outros participantes. "Depois usaram isso contra mim. Em uma briga: 'Vai lá tomar seu remedinho'. O legal é que eu sempre falei abertamente", disse.

"O que começou a acontecer é que, já indo para o segundo mês, as pessoas que não tomavam nada começaram a ter ataques de pânico. E eu, plena", finalizou Valentina.



