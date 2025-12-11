Gabi Andrade/Divulgação Barbara Reis vive Lena em tramas das 9 da TV Globo





Barbara Reis, de 36 anos, intérprete de Lena na novela "Três Graças", da TV Globo, comentou os desafios de viver a personagem durante a pré-estreia do longa "Papagaios", realizada na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Portal iG, a atriz falou sobre o mergulho emocional exigido pelo papel e sobre a construção da trama que envolve o desejo profundo de maternidade.

Na novela de Aguinaldo Silva, Lena é uma mulher bem-sucedida que sonha em ser mãe, mas enfrenta frustrações que a levam a decisões extremas. Movida por esse anseio, ela se envolve em um plano complexo para comprar o bebê de Joélly (Alana Cabral), jovem grávida manipulada por Samira (Fernanda Vasconcellos), trama que intensifica o drama moral vivido pela personagem.

Ao ser questionada sobre essa nova fase na carreira, Barbara descreveu a experiência como transformadora. “Está sendo maravilhoso. A Lena é essa mulher que vive com uma dor profunda de ser mãe e não consegue. Por conta desse desejo, ela faz escolhas não muito legais, mas tudo é movido por esse vazio que ela sente. Gosto de pensar em que lugares os nossos desejos podem nos levar. Está sendo um mergulho muito profundo nesse desejo de ser mãe. Não eu, mas a Lena.”

A atriz também afirmou que a trajetória da personagem a levou a reflexões sobre expectativas sociais impostas às mulheres. “Descubro muito sobre como as pessoas moldam esse modelo de felicidade feminina, que precisa ser casar e ter filhos. A Lena vive nesse lugar. Ela quer ser mãe, tem um casamento que considera perfeito, é uma mulher bem-sucedida. Essa construção tem me levado a lugares que me deixam muito feliz enquanto atriz.”

Estevam Avellar/TV Globo Barbara Reis e Leandro Lima vivem um casal na trama de Aguinaldo Silva

Questionada se a personagem pode ser vista como vilã, Barbara refuta a classificação. “Olha, ela é uma mulher boa. Como eu falei, é movida por esse sentimento de ser mãe. Não sei se ela pode ser considerada uma vilã. O que ela faz não é legal, mas nasce de um sentimento de amor. Não justifica, mas eu não acredito que ela seja vilã.”

A atriz também celebrou a primeira parceria com o autor Aguinaldo Silva. “Sim, minha primeira parceria. Estou muito feliz. O Aguinaldo tem toda essa atmosfera misteriosa, cria personagens muito bem elaborados e construídos. Estou muito feliz por estar participando da obra dele.”



