Reprodução/ Multishow Kenya e Zé Felipe na premiação

Zé Felipe, de 27 anos, passou por um perrengue durante a categoria Melhor Álbum, do Prêmio Multishow, nesta terça-feira (9). O filho de Leonardo se atrapalhou na hora de ler o vencedor e a situação viralizou.

"Quem está concorrendo...", disse o ex-marido de Virginia, que foi auxiliado pela apresentadora Kenya."Eu seguro para você o microfone", declarou ela.





"Eu nem estou nessa [categoria] e estou nervoso, acredita?", admitiu o namorado de Ana Castela. No entanto, mesmo com a ajuda de Kenya, Zé não leu o vencedor e a apresentadora precisou intervir.

"O Álbum do Ano é Dominguinho", respondeu a comunicadora. O momento não passou despercebido pelos internautas, que comentaram o episódio inusitado em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.

Assista:

O Zé Felipe não sabendo ler “Dominguinho” pra anunciar o vencedor de Álbum do Ano… #PremioMultishow pic.twitter.com/fHfy6x01j2 — archive (@editsacervo) December 10, 2025





"Impressão minha ou ele não conseguiu ler o que estava escrito?", questionou uma. "Gente, lógico que ele sabe ler, só estava nervoso", opinou uma segunda. "Eu estou passando mal", confessou uma terceira. "Não sabe ler? Só pode", pontuou ainda uma quarta.

Saiba mais

Zé Felipe é cantor e compositor. Ele é fruto do matrimônio de Leonardo com Poliana Rocha. Os irmãos dele são: Jéssica, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Matheus Vargas e João Guilherme.

Em 2019, chegou a revelar o diagnóstico de uma doença inflamatória e que não tem cura: espondilite anquilosante. A condição afeta tanto coluna quanto articulações.

Entre os antigos romances, destacam-se os relacionamentos com Isabella Arantes e Virginia Fonseca. Ficou noivo da primeira, mas encerrou a relação antes de subir ao altar.

Já com Virginia, ele foi casado por cinco anos. Os dois ainda tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação ocorreu em maio. Em novembro, Zé assumiu namoro com Ana Castela.



