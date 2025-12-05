Reprodução Instagram Virginia Fonseca





A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca recebeu a dupla Thaeme & Thiago no “Sabadou”, que vai ao ar neste sábado (06) no SBT, e deu uma declaração curiosa sobre um de seus antigos relacionamentos, mostrando-se ser aparentemente uma mulher ciumenta.

Durante o bate-papo descontraído, Thiago relembrou sua primeira experiência como ator, uma participação feita totalmente no improviso. Rindo da própria falta de preparo, ele contou que chegou ao set sem qualquer noção do que faria. “Eu cheguei no set sem saber o que ia falar. Quando vi o roteiro, meu texto era só: ‘Prazerzão, Beto’”, disse, arrancando gargalhadas de Virginia e da equipe. A lembrança, aparentemente inocente, acabou servindo de gancho para que a apresentadora revelasse uma história muito pessoal envolvendo ciúmes e bastidores de novela.

Virginia relembrou o período em que namorava o youtuber e influenciador Pedro Rezende, com quem viveu um relacionamento de aproximadamente dois anos, entre 2018 e 2020. Ela contou que acompanhou o então namorado em um dia de gravações e foi surpreendida ao descobrir que ele faria uma cena de beijo no capítulo daquele dia, algo que não havia sido mencionado antes. “Quando ele foi pegar o roteiro, falou: ‘ferrou’. Eu nem entendi”, relatou. Segundo ela, a informação acabou chegando primeiro por terceiros. “Quem me contou o que tinha acontecido foi outra pessoa, dizendo que ele tinha cena de beijo. Meu coração começou a palpitar, eu chorei quieta”, confessou, lembrando do nervosismo que sentiu no momento.

A apresentadora também revelou que não teve coragem de assistir à cena quando a novela foi ao ar. “Eu não vi na TV, mas vi depois pelo Instagram”, contou, admitindo que só encarou o registro quando já estava mais calma. O relacionamento entre Virginia e Rezende, além de afetivo, também envolveu uma parceria profissional: na época, ela era agenciada pela ADV, empresa do youtuber. O término abalou não apenas a relação pessoal como também a profissional. A separação desencadeou troca de farpas públicas e até um processo envolvendo quebra de contrato. Em meio ao turbilhão, Virginia decidiu apagar tatuagens feitas em homenagem ao influenciador, incluindo o sobrenome dele, que tinha marcado na pele durante a relação.

Atualmente, a vida amorosa de Virginia segue em um novo momento. Após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, com quem teve três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ela engatou um relacionamento com o jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid.