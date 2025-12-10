Danilo Ventura Elenco de "Papagaios" conversou com o Portal iG

O Portal iG esteve na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (8), para a pré-estreia de “Papagaios”, novo longa-metragem do diretor e roteirista Douglas Soares. Protagonizado por Gero Camilo e Ruan Aguiar, o filme teve sua data de estreia anunciada durante o evento: chega aos cinemas em 26 de março de 2026. Além dos dois atores e do diretor, o elenco também contou com a presença de Babi Xavier, que celebrou sua participação na produção. Ruan Aguiar, embora não apareça neste texto, também conversou com o iG.

Durante a exibição e nos bastidores, Douglas Soares detalhou as raízes do projeto e contou que sua inspiração surgiu das vivências no Complexo da Maré, no Rio, onde cresceu. Segundo ele, sua relação com figuras televisivas sempre foi marcada por encantamento e curiosidade. “Cresci no subúrbio vendo televisão o dia inteiro. Para mim, o Papagaio de Pirata era algo íntimo, muito próprio do meu cotidiano. Era a celebridade do bairro”, comentou.

A partir dessa observação, o cineasta começou a refletir sobre o desejo de visibilidade e a busca incessante por fama. “Veio a pergunta: será que existem novos papagaios? Isso abriu muitas questões sobre quem quer ser visto e o que se está disposto a fazer para isso”, completou. Essas inquietações deram origem ao roteiro, que mistura crítica social, humor e thriller em um enredo que, segundo o diretor, provoca discussões sobre comportamentos contemporâneos sem oferecer respostas prontas.

Douglas também destacou que “Papagaios” é ambientado em um período pré-smartphones, recurso pensado para reforçar que o fascínio pela celebridade antecede a era das redes sociais. “As coisas se potencializaram hoje, mas o Brasil lida com a fama desse jeito há muito tempo”, afirmou.

Premiado no Festival de Gramado, o longa já acumula uma série de reconhecimentos, entre eles Melhor Filme Popular, Melhor Ator, Destaque de Arte, Figurino e Fotografia. Protagonista da produção, Gero Camilo celebrou a recepção do público e dos festivais. “Em março o Brasil finalmente vai poder assistir. É ótimo circular antes para aquecer, mas nada se compara ao filme chegando às telonas, encontrando o público”, disse.

O ator também comentou a parceria com Ruan Aguiar, que vive um momento de grande evidência na TV, no streaming e no cinema. “O Juan é maravilhoso. Uma promessa não, ele já é um milagre existente, real e em ação. Ele está aqui, presente, fazendo muito e fazendo bem”, afirmou.

Já Babi Xavier, que interpreta uma âncora de telejornal, descreveu sua participação como uma experiência marcante. “Quando chegou o teste, eu sabia que precisava fazer esse filme. Nunca tinha vivido de fato esse universo de redação, de disputar audiência. Parecia até que eu estava no RJTV”, brincou.

A atriz contou que se encantou especialmente com a dinâmica dos “papagaios” na trama. “A partir do que é dito na TV, eles vão para os eventos, fazem suas aparições e vivem essas fantasias. Achei fascinante observar esse jogo entre mídia e personagens que orbitam em torno da fama. Foi uma honra fazer parte disso.”