Reprodução Instagram Ede Cury trabalhou com Leonardo, Ana Maria Braga e outros artistas





A assessora de imprensa Ede Cury, 70, uma das figuras mais respeitadas dos bastidores da indústria da música brasileira, morreu nesta terça-feira (9), em São Paulo. A informação foi confirmada por amigos e artistas próximos da profissional. O cantor Leonardo, que foi internado as presas recentemente e recebeu alta nesta terça-feira (9), com quem trabalhou por mais de três décadas, manifestou pesar nas redes sociais ao publicar apenas: “Luto”, em referência à parceira profissional de longa data.

Ede iniciou sua carreira nos anos 1990 e rapidamente se tornou um nome central na comunicação do sertanejo. Em 1993, assumiu a assessoria da dupla Leandro & Leonardo, acompanhando o auge do sucesso dos irmãos. Após a morte de Leandro, em 1998, permaneceu ao lado de Leonardo em sua trajetória solo, mantendo uma relação profissional sólida por mais de 30 anos.

A assessora esteve envolvida em momentos de grande comoção nacional. Durante a batalha de Leandro contra um câncer raro, foi ela quem centralizou as informações oficiais sobre o estado de saúde do cantor, tornando-se uma das principais referências da imprensa na época. Anos depois, voltou a desempenhar papel semelhante ao conduzir a comunicação durante a recuperação de Pedro Leonardo, filho do cantor, após um grave acidente de carro. Sua postura técnica, discreta e firme nesses episódios ajudou a fortalecer sua reputação como uma das profissionais mais experientes e confiáveis do país.

Trajetória e reconhecimento

Seu vínculo com o universo musical nasceu antes mesmo da carreira. Ede era filha de Rosvaldo Cury, um dos proprietários da tradicional gravadora Copacabana, responsável por revelar e consolidar grandes artistas brasileiros. Além do trabalho com Leonardo, Ede atuou com diversos nomes da música e do entretenimento, entre eles Ana Maria Braga, Sula Miranda e Carla Perez, ampliando seu alcance para além da área musical.

Em seu perfil no Instagram, Sula Miranda prestou uma homenagem e lamentou: “Hoje me despeço com tristeza da querida Ede Cury, uma profissional brilhante que fez parte do início da minha trajetória. Ela foi minha assessora de imprensa nos primeiros passos da carreira e deixou marcada sua competência, carinho e dedicação em tudo o que fazia. Sou grata pelo cuidado, pela parceria e pelos ensinamentos que levarei comigo para sempre. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Meus sentimentos e minhas orações estão com vocês.”

No início de novembro, Ede Cury foi indicada ao WME Awards by Billboard 2025, na categoria “Profissional do Ano”, que reconhece mulheres de destaque nos bastidores da indústria fonográfica. A premiação acontece em 17 de dezembro, em São Paulo, e sua indicação reforça o reconhecimento à trajetória construída ao longo de décadas.