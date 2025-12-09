Beyoncé e Bolsonaro
Beyoncé  e Jair Bolsonaro se tornaram assunto nas redes sociais. Isso porque, nesta terça-feira (9), um dos integrantes do Beygood, organização filantrópica da artista, afirmou que a equipe dela estava tomando medidas cabíveis na Justiça pela utilização indevida de uma de suas músicas.

Trata-se de "Survivor", criada por Beyoncé em colaboração com Anthony Dent e Mathew Knowles, que se tornou um sucesso global nos anos 2000 na interpretação do então trio Destiny’s Child, formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams.


Segundo Anderson Nick, a canção foi utilizada sem as devidas autorizações no trailer de "Dark Horse", longa-metragem que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a equipe jurídica de Beyoncé teria decidido entrar com ações legais para retirar o material do ar.

"Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que (o trailer) seja retirado o mais rápido possível", disse ele, por meio dos stories no Instagram.

A reportagem do  iG Gente entrou em contato com Anderson e com a equipe de Beyoncé para mais detalhes sobre o assunto, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Assista ao trailer:


Saiba mais

A canção, cujo título significa “sobrevivente”, foi escolhida como trilha do primeiro teaser do filme que tem produção e roteiro assinados pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP). A produção, que deve chegar aos cinemas em 2026, foi rodada em inglês e mantida em sigilo durante toda a realização.

A narrativa traz o ator norte-americano Jim Caviezel no papel principal. O intérprete ficou conhecido na indústria audiovisual pela atuação em obras como “A Paixão de Cristo”(2004) e “O Conde de Monte Cristo”(2002).

O ator permaneceu aproximadamente três meses no Brasil para gravar suas cenas e depois voltou para o exterior. A direção ficou a cargo de Cyrus Nowrasteh. O elenco reúne artistas de fora, entre eles Lynn Collins, Camille Gauty e Esai Morales. A produção também inclui os brasileiros Charles Paraventi, Marcus Ornellas, Sérgio Barreto e Felipe Folgosi, que interpreta um agente da Polícia Federal.

Flávio e Carlos Bolsonaro acompanharam parte das filmagens, realizadas principalmente em São Paulo. A produção, que teve cenas rodadas no Brasil e nos Estados Unidos, está agora na etapa de pós-produção no exterior.

A obra “Dark Horse” busca atingir um público internacional ao revisitar a trajetória política de Jair Bolsonaro,  condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele está preso preventivamente desde 22 de novembro deste ano.

