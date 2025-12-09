Silverio Atração ainda não foi confirmada na programação 2026 da DiaTV





O “De Frente com Blogueirinha”, um dos programas de entrevistas mais populares da internet brasileira, chegou ao fim. O anúncio foi feito na última segunda-feira (8), quando a apresentadora publicou em seu Instagram uma despedida carregada de seu humor característico. A atração, que virou sinônimo de memes, alfinetadas e momentos caóticos, recebeu ao longo de seus 79 episódios, nomes como Anitta, Angélica, Bruna Marquezine, Preta Gil e mais.

O último programa recebeu a influenciadora Priscila Evellyn, garantindo uma despedida à altura da proposta irreverente da atração. Nas redes sociais, Blogueirinha posou ao lado da convidada e comentou, em seu tom irônico que já virou marca registrada: “Oi meninas e meninos também, tutupom? Hoje encerramos mais uma temporada icônica do De Frente com Blogueirinha! E para o último programa, recebi Priscila Evellyn, que eu amei conversar, mesmo depois dela ter me atacado nas redes.”

Apesar do sucesso e do engajamento massivo que o programa colecionou desde sua estreia, o futuro da produção ainda é incerto. Em contato com o Portal iG, a DiaTV, emissora responsável pelo projeto, afirmou que a atração ainda não está confirmada na programação de 2026. “Ainda não foi discutida a programação do ano que vem”, informou a produção, deixando fãs apreensivos quanto a uma possível nova temporada.

Enquanto o destino do talk show permanece indefinido, Blogueirinha não pretende desacelerar. Para 2026, já está certo um reforço no investimento em seu novo projeto: o podcast “Ai, Blô”, lançado em outubro de 2025. Na nova empreitada, a personagem criada por Bruno Matos recebe convidados para conversas sobre cultura pop, humor, vida e temas variados, em episódios disponíveis no YouTube e Spotify.