REPRODUÇÃO/ SBT Mauri Lima

Parentes de Mauri Lima estão usando as redes sociais nesta segunda-feira (8) para lamentar a morte do cantor sertanejo. O músico de 55 anos morreu após um acidente de trânsito, que ocorreu na tarde de domingo (7), em Curitiba, no Paraná.

Ele era irmão de Chitãozinho e Xororó. Por meio do Instagram oficial da dupla, a assessoria deles se manifestou sobre a perda repentina do familiar. "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro", inicia a nota.

"O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor", finaliza.

O filho da vítima, Maury Lima, publicou um texto em homenagem ao patriarca, ressaltando que se inspirou nele e seguirá a trajetória do pai na indústria fonográfica sertaneja.

"Papai, obrigado por me ensinar tudo que eu sei, sua história é linda e eu prometo continuar o seu legado, você aí de cima vai se orgulhar de mim. Eu te amo sempre e para sempre", escreveu.

A outra filha de Mauri, Beatriz, também se manifestou e fez um desabafo emocionante sobre a perda do pai. "Hoje eu recebo a pior notícia da minha vida, a maior dor que alguém poderia sentir na vida. Eu gostaria de expressar o quanto eu te amo uma última vez, pai, você é e sempre vai ser o meu porto seguro. Eu te amo até o fim dessa vida e além, cuide de mim e conforte o meu coração daí de cima. Eu te amo e não acaba“, detalhou.

Reprodução/ Instagram Mauri Lima e Beatriz





O apresentador Ratinho, do SBT, também veio a público homenagear o artista. "É com enorme pesar que lamentamos a perda de Mauri, da dupla com Maurício, vozes tão talentosas que marcaram a história da música brasileira. Os dois estiveram no Boteco do Ratinho exibido nessa última sexta-feira. Nossos sentimentos a toda a família, amigos e fãs desse grande artista", disse, falando também em nome da equipe do programa.

O acidente

Amauri Prudêncio de Lima, mais conhecido como Mauri, era natural de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. Residia em Indaiatuba, na área de Campinas. Ele faleceu neste domingo (7), após se envolver em um acidente no km 373, sentido São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu quando a van em que o cantor estava colidiu na traseira de um caminhão, envolvendo também um carro. Na van viajavam o motorista e outros nove passageiros.



