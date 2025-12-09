Reprodução/ Instagram Juju do Pix

Juliana Oliveira, popularmente conhecida como Juju do Pix, tem passado por procedimentos estéticos de reconstrução facial. O médico Thiago Marra, que tem supervisionado o caso dela, mostrou um antes e depois da mulher.

Reprodução/ Instagram @drmarra Médico posta antes e depois de Juju do Pix





Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, ele ainda comentou o estado de saúde dela e elencou quais serão as próximas fases das intervenções estéticas previstas.





“Ela está se recuperando muito bem, com a cicatriz muito boa, sem nenhum tipo de necrose, infecção ou qualquer tipo de complicação que poderia ter acontecido numa cirurgia tão grave dessa. Repare como a qualidade da cicatriz está boa”, disse ele neste domingo (7).





A cirurgia ocorreu no dia 20 de novembro, no Hospital Indianópolis, localizado em São Paulo. “Já houve uma melhora da abertura bucal, muito além do esperado", explicou em outra postagem.

"Teve também uma redução impressionante da papada, definição real, uma melhora das bochechas, que desinchou rápido, proporcionando um contorno mais harmônico", observou.

O médico ainda pontuou que novos procedimentos estão previstos. "A gente já está programando uma próxima retirada, uma segunda etapa. Ela ainda tem uma região da papada que estava muito comprometida, que não deu para tirar tudo de uma vez. E ela já tinha uma assimetria muito grande de um lado do rosto em relação ao outro", antecipou.

"Já amenizamos bastante, mas ainda há um pouco de diferença. Estamos planejando uma nova cirurgia para daqui a três a seis meses, para retirar mais produto”, acrescentou.

Relembre

Em 2017, Juju do Pix passou por um procedimento em uma clínica clandestina. A influenciadora pensava que o profissional estava aplicando silicone no rosto dela, mas, na verdade, o material era óleo mineral. Desde então, vem tentando tratar o caso e reconstruir a face.



