Reprodução/TV Globo Luciano comemora vitória do ator

O ator Silvero Pereira e sua parceira de dança, Thaís Sousa, foram consagrados campeões da 2025 do quadro Dança dos Famosos. A disputa aconteceu neste domingo (7), no palco do Domingão com Huck.

Na final, os competidores se apresentaram em dois estilos: valsa e samba. Silvero recebeu notas máximas (10) de todos os jurados, tanto no júri artístico quanto no técnico, marcando uma noite histórica.

Ao comemorar o prêmio, Silvero não escondeu a emoção e fez questão de agradecer ao público, à parceira e à sua trajetória como ator e artista. Durante recebimento do prêmio, ele ressaltou: “não quero ser a representação de ninguém, eu quero ser referência”, se referindo a dificuldades que minorias sociais tem de chegar aos lugares que desejam. Os vídeos do momento em que soube da vitória repercutido nas redes oficiais, com celebração de famosos como a comediante Dani Calabresa, o influenciador Alvaro e a atriz Flávia Reis.

Já Luciano Huck, apresentador do programa, também celebrou a vitória do ator em suas contas na internet: “existe esperança! ”, disse ele na postagem. “Das periferias para o primeiro lugar no pódio da grande final do Dança dos Famosos. Eles acreditaram, fizeram história e brilharam”.

Da estreia à consagração

A participação de Silvero na edição 2025 foi marcada por evolução constante e performances consistentes. Na semifinal, sua apresentação de dança contemporânea, ao lado de Thaís, emocionou o público e impressionou os jurados, garantindo sua vaga na final.

Desde a fase classificatória, ele liderou com frequência as votações e acumulou elogios pela versatilidade e dedicação, mostrando habilidade tanto em coreografias técnicas quanto em ritmos populares.

A vitória de Silvero mobilizou redes sociais e fãs, que celebraram o feito como “justiça artística” para um ator que vem trilhando carreira com consistência. Muitos destacaram que o resultado mostra que talento e persistência ainda têm espaço num palco competitivo.

Para o ator, vencer a Dança dos Famosos representa não apenas um troféu, mas uma plataforma maior dentro do entretenimento nacional, com chances de novos convites e visibilidade ampliada, colocando em destaque as minorias que representa. A parceria com Thaís Sousa também foi elogiada pelo entrosamento e a química no palco.