Reprodução/ Instagram Fred Costa e Cíntia Chagas

Cíntia Chagas, de 42 anos, usou as redes sociais neste fim de semana para contar aos fãs que ela e o deputado federal Fred Costa (PRD) não são mais um casal. Eles ficaram juntos por aproximadamente um ano.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 7,6 milhões de seguidores, a influenciadora explicou o rompimento e pontuou que tanto ele quanto ela tinham direções distintas para seguir.





"Foi uma relação de amor, de amizade, de experiências, de companheirismo. Percebemos, entretanto, após nos conhecermos melhor, que possuíamos caminhos diferentes para percorrer", começou.

Ainda no comunicado, Chagas fez questão de afastar qualquer tipo de clima estremecido com o agora ex-namorado. De acordo com a famosa, os dois seguem torcendo para o bem um do outro.

"Ainda que não sejamos mais um casal, torcemos muito um pelo outro. Saio desta relação com o Frederico carregada por um genuíno sentimento de gratidão", finalizou.

Após a repercussão do caso, o deputado republicou a mesma mensagem de Cíntia em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 477 mil seguidores.





Relembre

Cintia Chagas e Fred Costa assumiram que estavam namorando em dezembro de 2024. A oficialização do relacionamento ocorreu meses depois do divórcio da influenciadora e de Lucas Bove.

Chagas e Bove se casaram em maio de 2024. Em agosto do mesmo ano, se separaram. Inicialmente, a justificativa é que o parceiro queria filhos, enquanto a mulher não desejava.

No entanto, ao longo dos dias, a situação mudou. Em setembro de 2024, Cíntia acusou o ex de violência física e psicológica em um boletim de ocorrência.

Em novembro, O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) recebeu a denúncia do MPSP (Ministério Público de São Paulo) e tornou Lucas réu por violência doméstica. O caso segue em andamento.