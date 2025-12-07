Reprodução Famosos e seus bichos exóticos

Celebridades sempre chamam atenção por seus hábitos excêntricos, mas alguns artistas levam o conceito de “pet” para outro nível. Enquanto muitos se contentam com cães e gatos, há quem invista em vacas milionárias, pavões, cabras e até animais silvestres que viram assunto nacional. Entre casos curiosos e outros milionários, o Portal iG reuniu abaixo alguns famosos que criam bichos totalmente fora do comum, incluindo valores de mercado divulgados publicamente.



Murilo Huff e a vaca de R$ 17 milhões

O sertanejo surpreendeu o país ao entrar para a sociedade da vaca Íris 8 FIV da Valônia, estrela da pecuária Nelore, após a polêmica sobre a herança de seu filho com a cantora Marília Mendonça. O animal, considerado um dos mais valorizados do Brasil, foi arrematado em um leilão em Ribeirão Preto por mais de R$ 17 milhões, segundo a mídia nacional.



Avaliada como matriz de elite, a vaca tem genética rara e descendentes premiados. Murilo estreou com força no mercado agro com a marca Nelore Huff, mostrando que o sertanejo agora também é dono de uma das vacas mais caras do país.



Angélica e seu o pavão

Ao todo, a mansão do casal de apresentadores da Globo, Luciano Huck e Angélica, já possuiu cerca de 4 pavões no terreno. O animal virou assunto em programas, entrevistas e nostalgia dos anos 2000. Os pavões em questão são da espécie pavão-azul (Pavo cristatus), esse é o tipo mais comum e conhecido, nativo da Índia e do Sri Lanka.



Nicole Bahls e a "fazenda dos famosos"

O preço exato dos animais não é publicamente conhecido, pois são animais de estimação pessoais, ganhados como forma de presente por amigos próximos ao casal.

Conhecida por nomear os animais de sua fazenda luxosa com nome de celebridades, a influenciadora não economiza quando assunto é cuidar dos pequenos exóticos que cria. Entre os mais filmados por Nicole estão os pavões brancos chamados Angélica e Luciano Huck; uma vaca chamada Anitta; uma cabra apelidada de Dani Calabresa; e até galinhas e um galo batizado de Milton Cunha.

Embora Nicole não divulgue valores de aquisição ou manutenção de seus animais, podemos fazer uma estimativa aproximada, com base no mercado. Para uma “mini-fazenda de celebridade” como a de Nicole, com múltiplos animais, o investimento provavelmente ultrapassa R$ 20–30 mil ao ano ou mais.



Latino e o pet virou celebridade

Outro caso emblemático no Brasil quando o assunto é animal exótico é o do cantor Latino, que nos anos 2010 virou manchete em todo o país por causa do seu famoso macaco-prego, Twelves. O animal tornou-se praticamente uma extensão da imagem pública do artista: aparecia em vídeos, fazia parte da rotina doméstica, “participava” de gravações e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais.

Na época, especialistas estimavam que um macaco-prego adquirido de forma regularizada poderia custar entre R$ 25 mil e R$ 35 mil, dependendo da linhagem, do criadouro e da documentação legal exigida pelo Ibama. Além da comoção nacional em torno das aparições do pet, Twelves também protagonizou um dos momentos mais discutidos na cultura pop brasileira quando desapareceu em 2014, gerando mobilização de fãs, famosos e até equipes de resgate.



Mike Tyson e seus três tigres

O ex-lutador mantinha três tigres em sua mansão, conhecidos como tigres-de-bengala de estimação: Kenya, Storm e Boris. Os tigres foram doados para santuários quando ficaram grandes demais para serem cuidados, com exceção de Kenya, que viveu com Tyson por 16 anos. O relacionamento terminou após um incidente em que Kenya mordeu uma mulher que havia entrado em sua propriedade.

Na época, o custo estimado por animal chegava a US$ 70 mil, sem contar manutenção, alimentação e cuidados veterinários, que podiam ultrapassar US$ 200 mil por ano, o que equivale a mais de R$ 1 milhão de reais. O próprio Tyson já admitiu em entrevistas que a ideia foi “insana”, apesar de icônica.



Justin Bieber e o macaco Mally

Justin Bieber teve um macaco-prego chamado Mally, que foi confiscado pelas autoridades alemãs em 2013 por falta de documentação adequada, e o cantor nunca o recuperou, tornando-se propriedade nacional da Alemanha e sendo levado para um parque de animais selvagens.

O valor exato que Justin Bieber pagou inicialmente pelo macaco-prego capuchinho Mally não é amplamente divulgado. De acordo com criadouros regulamentados e levantamentos recentes feitos por portais especializados em fauna exótica, um macaco-capuchino custa, em média, entre US$ 5 mil e US$ 7,5 mil, valor que, convertido para o real, fica na faixa de, dependendo da idade, histórico, origem e condições de criação do animal.