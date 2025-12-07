Reprodução/ Instagram Priscila Belfort é irmã de Vitor Belfort

Vitor Belfort não conseguiu conter a emoção ao lembrar da irmã, Priscila, que está desaparecida desde janeiro de 2004. O lutador brasileiro gravou um vídeo desabafando sobre a ausência dela, citando ainda os três filhos dele, que não tiveram a oportunidade de conhecê-la.

Assista:





O atleta, de 48 anos, publicou o relato no Instagram, onde soma mais de 1,9 milhão de seguidores. "Fala, Pri, hoje você faz 51 anos. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a você, mas você não sai da minha mente. Há 51 anos, nascia Priscila. Depois de alguns anos, nasce o Vitor. A gente cresceu junto, você cuidou de mim, foi tão paciente, mas não consegui te dar um último adeus, um último abraço, um último beijo", começou ele.





"Mas, uma coisa, eu me lembro, você tiraria sua roupa para dar a alguém, daria o último pedaço de pão para a pessoa que estivesse ao seu lado. Você é incrível, Pri, como eu queria te dar um abraço e um beijo. Mamãe e papai morrem de saudade, assim como suas amigas e a família", completou.

Vitor ainda ressaltou o companheirismo que teve com a irmã, além de frisas que os familiares seguem em busca de informações relacionadas ao paradeiro dela.

Em 2004, quando desapareceu, várias ligações foram feitas ao Disque-Denúncia, mas nenhuma delas fornecia uma pista concreta. Ela completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira (5).

Sobrinhos não conheceram tia

Vitor também se comoveu ao expor que os filhos que teve com Joana Prado: Davi, Kyara e Vitoria, não tiveram contato com Priscila. "Os meus filhos não conseguiram conhecer a tia, mas todos já ouviram falar o quanto você é especial", garantiu.

"Pri, quero que você saiba que estamos celebrando seu aniversário com você, porque você continua morando dentro da gente. Te amo muito", declarou. "Se tem alguém da sua família que você não fala, queria que você ligasse para essa pessoa e dissesse o quanto a ama. Eu não consigo dar o último abraço na minha irmã. Pri, onde você esteja, tenho certeza que esse céu é eternidade. Em breve, estaremos juntos", concluiu.



